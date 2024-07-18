Россияне атаковали Полтавскую область: повреждены гражданский дом и двор

Российская армия ночью 18 июля атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". В результате пострадала Полтавская область.

Там ночью раздавались взрывы после объявления воздушной тревоги. Теперь стало известно о повреждениях в области.

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Какие последствия атаки "Шахедами" Полтавской области

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что этой ночью враг атаковал область своими беспилотниками.

В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших,

– написал чиновник.

Он также поблагодарил наших защитников за защиту Полтавщины от вражеских воздушных средств поражения. Пронин также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и беречь себя.

К слову, о взрыве в Кременчугской громаде стало известно 18 июля в 01:24. До этого местные власти писали, что вражеский беспилотник движется в направлении Кременчуга.

Кроме того, поздно вечером 17 июля взрывы также прогремели в Киеве. На украинскую столицу тоже летели вражеские беспилотники, громкие звуки слышали на левом берегу города.