Россияне атаковали ракетами Х-22: в Кривом Роге раздались взрывы
22 июня 2023, 01:47Читати новину українською
В ночь на 22 июня российские военные совершили очередную ракетную атаку. В этот раз враг выпустил ракеты типа Х-22. Власти Кривого Рога предупреждают жителей о взрывах.
Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 01:01, а спустя считанные минуты стало известно о взрывах в Кривом Роге. Позже о взрывах сообщил начальник ГВА Александр Вилкул.
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Призвал оставаться в укрытиях
Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города,
– отметил он.
Угроза атаки фиксировалась еще около полуночи. Тогда в Воздушных силах предупредили украинцев о взлете Ту-22м3.
Сирены начали гудеть через час
- Так, в 23:34 появилось сообщение, что с аэродрома Шайковка в Калужской области взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.
- Уже в 01:19 поступило сообщение о том, что сразу 4 Ту-22м3 двигаются в направлении госграницы из Украины. Жителей Востока попросили не игнорировать тревогу.
- По состоянию на 1:35 стратегическая авиация приблизилась к акватории Азовского моря. А в 01:44 – запустила ракеты из акватории Азовского моря.
- В 01:47 стало известно, что ракеты, вероятно Х-22, направлялись на Северо-Запад.