Россияне атаковали ракетами Х-22: в Кривом Роге раздались взрывы

В ночь на 22 июня российские военные совершили очередную ракетную атаку. В этот раз враг выпустил ракеты типа Х-22. Власти Кривого Рога предупреждают жителей о взрывах.

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 01:01, а спустя считанные минуты стало известно о взрывах в Кривом Роге. Позже о взрывах сообщил начальник ГВА Александр Вилкул.

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Призвал оставаться в укрытиях

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города,

​ – отметил он.

Угроза атаки фиксировалась еще около полуночи. Тогда в Воздушных силах предупредили украинцев о взлете Ту-22м3.

Сирены начали гудеть через час