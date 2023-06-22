Россияне атаковали ракетами Х-22: в Кривом Роге раздались взрывы

22 июня 2023, 01:47
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В ночь на 22 июня российские военные совершили очередную ракетную атаку. В этот раз враг выпустил ракеты типа Х-22. Власти Кривого Рога предупреждают жителей о взрывах.

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 01:01, а спустя считанные минуты стало известно о взрывах в Кривом Роге. Позже о взрывах сообщил начальник ГВА Александр Вилкул.

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Призвал оставаться в укрытиях

Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города,
​ – отметил он.

Угроза атаки фиксировалась еще около полуночи. Тогда в Воздушных силах предупредили украинцев о взлете Ту-22м3.

Сирены начали гудеть через час

  • Так, в 23:34 появилось сообщение, что с аэродрома Шайковка в Калужской области взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.
  • Уже в 01:19 поступило сообщение о том, что сразу 4 Ту-22м3 двигаются в направлении госграницы из Украины. Жителей Востока попросили не игнорировать тревогу.
  • По состоянию на 1:35 стратегическая авиация приблизилась к акватории Азовского моря. А в 01:44 – запустила ракеты из акватории Азовского моря.
  • В 01:47 стало известно, что ракеты, вероятно Х-22, направлялись на Северо-Запад.

 

 

Автор: Назарій Лазур