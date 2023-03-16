Россияне атаковали с беспилотников двор медучреждения в Херсоне

16 марта, около 18:20, Россия снова атаковала Херсон. Вражеские беспилотники обстреляли двор одного из медучреждений города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, российские захватчики цинично обстреляли медучреждение города из дронов.

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Последствия обстрела

Судя по фото, опубликованному Прокудиным, в результате атаки потерпели разрушения соседние здания. Кроме того, значительные механические повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе медучреждения.

По предварительной информации, медики и пациенты не пострадали.

Россия в очередной раз обстреляла Херсон / Фото Александр Прокудин

Оккупанты обстреливают Херсон: последние новости

11 марта российская армия обстреляла Херсон. В частности, в результате попадания российского снаряда возле супермаркета погибли трое мирных жителей.

На месте попадания загорелся автомобиль, работа экстренных служб продолжается – на Николаевском шоссе работают спасатели, медики и полицейские.

Кроме того, утром 9 марта россияне нанесли ракетный удар по Херсону. Они попали в остановку общественного транспорта на площади Корабельной, где в то время находились люди.

К сожалению, не обошлось без жертв – погибли 3 человека. Двое из них – мужчина и женщина, были непосредственно на остановке.

От обломка ракеты, попавшего в киоск, умерла еще одна женщина. На месте, куда попала вражеская ракета, осталось только пепелище.

Почему воздушная тревога в Украине звучит чаще

Последние несколько дней на всей территории Украины чаще объявляется воздушная тревога. Такая ситуация связана с активностью МиГ-31К. Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, этот истребитель стал взлетать чаще.

Игнат предположил, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Белоруси (Мачулищи). Таким образом, противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.

В то же время в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не относиться небрежно к полетам Миг-31К. Ведь в любой момент враг может нанести ракетный удар по территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что страна-террористка использует своеобразную "тактику", чтобы в очередной раз запугать украинцев.