Запускают в исключительных случаях: что "Кинжалы" ищут в Староконстантинове

Россия 27 сентября атаковала Староконстантинов Хмельницкой области ракетами "Кинжал". В городе расположен аэродром, где есть бетонные укрытия. Вероятно, именно их пытались поразить оккупанты.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, даже когда эти бетонные укрытия пустые, они все равно ценные.

К теме Что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия дважды атаковала Староконстантинов днем 27 сентября

"Староконстантинов – это аэродром, где есть бетонные укрытия. Видимо, они пытаются их поразить. Даже в пустом формате эти укрытия все равно ценные. Потому что если они будут разрушены, то самолет туда уже не поставишь. Поэтому или уничтожишь самолет, или хотя бы само укрытие", – объяснил он.

Когда враг выпускает "Кинжалы"

Ян Матвеев отметил, что в целом "Кинжалы" применяют в исключительных случаях, ведь их дорого изготавливать. Эти ракеты враг экономит для особых случаев. В частности, чтобы обнаружить, где размещены истребители F-16, успеть запустить ракеты, пытаться сделать это скрыто.

Потому что не просто так во всех украинских каналах появляются сигналы о том, что МиГ-31К взлетел. Спутники это видят, засекают, когда он взлетает. Соответственно пилоты и командиры F-16 тоже прекрасно это знают, других самолетов тоже. Самолеты, когда нужно, просто взлетают. Если ракета попадет на аэродром, то с гораздо меньшей вероятностью сможет поразить самолет,

– сказал военный аналитик.

Несмотря на все заявления российской пропаганды ракету "Кинжал" можно сбить. Это непростая задача, но нужно сбивать их с ЗРК Patriot.

Обратите внимание! 27 сентября в 16:57 Воздушные силы сообщили о том, что с аэродрома "Саваслейка" взлетели два борта МиГ-31К. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Через минуту они осуществили пуски ракет "Кинжал". На Староконстантинов было выпущено 2 ракеты.