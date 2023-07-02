Россияне атаковали Украину дронами и "Калибрами": сколько уничтожили и где

Оккупанты в очередной раз запустили по нашему государству беспилотники и крылатые ракеты. К счастью, все воздушные цели уничтожила украинская ПВО.

В ночь на воскресенье, 2 июля, враг выпустил по мирным городам Украины более десятка воздушных целей. Собственно, ударные дроны типа "Шахед" летели с юго-восточного направления, а крылатые ракеты типа "Калибр" – с Черного моря.

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Сколько целей было уничтожено

Как отметили в Воздушных силах, противовоздушная оборона нашего государства ликвидировала все вражеские цели, это:

8 БПЛА Shahed-136/131;

3 "Калибра".

Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр",

– говорится в сообщении.

Впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что 2 из этих 8 ударных беспилотников были ликвидированы именно над Николаевской областью около полуночи.

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