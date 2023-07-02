Россияне атаковали Украину дронами и "Калибрами": сколько уничтожили и где

2 июля 2023, 09:23
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Воздушные силы ВСУ

Оккупанты в очередной раз запустили по нашему государству беспилотники и крылатые ракеты. К счастью, все воздушные цели уничтожила украинская ПВО.

В ночь на воскресенье, 2 июля, враг выпустил по мирным городам Украины более десятка воздушных целей. Собственно, ударные дроны типа "Шахед" летели с юго-восточного направления, а крылатые ракеты типа "Калибр" – с Черного моря.

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Сколько целей было уничтожено

Как отметили в Воздушных силах, противовоздушная оборона нашего государства ликвидировала все вражеские цели, это:

  • 8 БПЛА Shahed-136/131;
  • 3 "Калибра".

Противовоздушная оборона Воздушных сил работала в разных областях Украины – в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Восток" и "Центр",
– говорится в сообщении.

Впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что 2 из этих 8 ударных беспилотников были ликвидированы именно над Николаевской областью около полуночи.

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Вражеские обстрелы: последние новости

  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил уменьшение интенсивности вражеских ракетных обстрелов. По его словам, это можно связать с мятежом предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
  • Кроме того, есть основания утверждать, что оккупанты сейчас пытаются накапливать оружие для "каких-то более коварных намерений".
  • Однако отметим, что, кроме ракетных, существуют также артиллерийские и другие виды обстрелов.
  • Скажем, днем 1 июля захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом – правоохранители зафиксировали это преступление оккупантов.
  • Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк не так давно предупреждала о новой тактике обстрелов, к которой могут прибегать россияне в недалекой перспективе.
  • Как она сказала, захватчики сейчас накапливают арсеналы и выискивают цели, по которым они будут ударять. Поэтому следует быть осмотрительными.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак