Россияне атаковали Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
Источник:Запорожский городской совет
Российские военные в ночь с 23 на 24 сентября еще раз атаковали Запорожье. Из-за обстрелов поврежден жилой дом.
Об обстреле в 04:05 сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, в результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом.
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Враг ночью атаковал Запорожье
Анатолий Куртев сообщил, что из-за обстрела есть пострадали. Также сообщается, что на месте обстрела уже работают соответствующие службы.
В Запорожской области в 00.40 объявили воздушную тревогу и только в 03.44 был отбой. Следовательно, тревога фактически звучала 3 часа.
Оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье
Отметим, что поздним вечером 22 сентября россияне также атаковали Запорожье во время воздушной тревоги. В городе раздалась серия мощных взрывов. По данным местных жителей, 6 из них прозвучали одновременно.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух информировал, что под ударом снова оказались объекты инфраструктуры города.
В Запорожской ОВА с утра 23 сентября рассказали детали обстрела. Сообщалось, что оккупанты выпустили около 10 ракет. Кроме разрушенного объекта гражданской инфраструктуры, были повреждены дома и автомобили вокруг.
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Утром 22 сентября оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу, запустив 9 ракет С-300. В результате атаки под завалами гостиницы оказались люди. Сообщалось о по меньшей мере одном погибшем.
Россияне атаковали Запорожье и 21 сентября, запустив пять ракет. Захватчики попали в 3 района города. Александр Старух сообщал, что оккупанты попали в объекты инфраструктуры, а также дома частного сектора.
Еще 2 вражеских снаряда попали в поле на окраинах Запорожья. Пострадали 3 человека.
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