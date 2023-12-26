Денег нет, строительство стало: россияне все больше боятся ехать в Крым

До вторжения России в Украину на оккупированный Крым приходилось около 20% бронирований, то есть в Крым ехал примерно каждый пятый турист. Сейчас бронь составляет менее 1%.

На полуострове почти каждый день раздаются взрывы, поэтому в российском обществе паника – они не планируют ехать туда на отдых. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Курортный сезон в Крыму "на паузе"

Самопровозглашенный "глава Крыма" Сергей Аксенов жалуется, что якобы за ним охотятся диверсанты и нескольких он уже поймал. Коллаборант стал беспокоиться о своей безопасности после ликвидации Ильи Кивы. По-видимому, за ним кортеж с охраной катается как у Владимира Путина, однако это не обезопасит от совершенных преступлений.

У них ощущение следующее: курортного сезона не будет. Кто в здравом уме туда поедет? Разве что будут раздавать путевки на предприятиях в России и ты можешь ехать только в пансионат в Крыму. Денег нет. Строительство остановилось. Никто не покупает новенькую недвижимость. Все хотят продать старую, спрос высок. Поэтому, извините, пока никому не нужно,

– отметил политтехнолог.

В России в отличие от Украины пропагандистская информация из телевизоров льется в головы из всех каналов. Они формируют другое мировоззрение. Россияне верят во все, что транслируется. Пропаганда выполняет 90% работы, что "победа России очень близко".

Новости Крыма: главное

В ночь на 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии.

Во временно оккупированном Крыму 25 декабря начал бушевать большой пожар. Пылал дачный дом на мысе Фиолент в Севастополе. Сначала загорелась пристройка. Затем огонь перебросился на дом. Генерал армии Николай Маломуж рассказал, что сейчас происходит уничтожение больших резервов в глубоких тылах противника, в том числе в Крыму.

В Севастополе 24 декабря прогремел мощный взрыв. Он был настолько громким, что в домах дрожали окна. Перед этим был слышен звук, похожий на пролет ракеты.