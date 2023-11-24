Оккупанты бросают раненых на Авдеевском направлении: в ВСУ показали видео с поля боя
24 ноября 2023, 19:04Читати новину українською
Источник:47 ОМБр
Несмотря на колоссальные потери, российские оккупанты продолжают штурмовать Авдеевское направление. Впрочем, мясные штурмы не являются новым для врага. Своих раненых или убитых солдат они оставляют прямо на поле боя.
Об этом сообщили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. Они опубликовали видео с фронта, подтверждающее их слова.
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Оккупанты бросают своих же "побратимов" на поле боя. Понимают, эвакуировать раненых и погибших нет смысла, потому что прилетает мгновенная казнь от бойцов отдельной механизированной бригады,
– подписали видео защитники.
Россияне бросают раненых на фронте: видео
Потери врага и ситуация на фронте: актуально
- Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения уничтожено около 322 900 российских захватчиков.
- Также наши военные мощно отомстили врагу за атаку на нашу 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.
- Что касается ситуации на Авдеевском направлении, то враг начал уже третью волну наступления.