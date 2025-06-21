Путин вспомнил о Сумах не случайно: от каких важных направлений враг отвлекает внимание Украины

Владимир Путин заявил, что якобы не имеет в планах захватывать Сумы, однако не исключил такой возможности. В то же время самой горячей ситуация остается на другом направлении.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о настоящем замысле россиян. Также он предположил, когда и где враг активизирует свои действия.

К теме Враг продвигается на Харьковщине и Запорожье, а еще – возле Торецка: обзор фронта и карты от ISW

Есть два основных направления давления россиян

Свитан отметил, что активность россиян вблизи Сум – это отвлекающий маневр.

Они собрали на этом направлении примерно 50 тысяч личного состава, но таким количеством военных не смогут, по его мнению, захватить город. Им нужно не менее 200 тысяч, однако их необходимо перебрасывать с других направлений, а на это нужно время. Сейчас такой процесс не наблюдается.

Основная задача врага – растянуть украинские резервы по всей длине фронта, чтобы он их использовал не на основном направлении, а на вспомогательных,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Так же враг отвлекает украинские силы на Херсонщине, несколько месяцев создавая видимость готовности форсировать Днепр. На этом направлении у него пока также недостаточно сил и средств.

Основные действия противник сконцентрирует на Запорожско-Донецком фронте. Это главная цель противника до конца года,

– отметил военный эксперт.

Два основных направления давления россиян:

в сторону Константиновки с разгоном к Славянску и Краматорску;

район Гуляйполя и до Новоселки.

Что касается Константиновки, то, по его словам, оккупанты стягивают туда технику, которую собирали во время оперативной паузы. Они начинают там наступать уже колоннами.

В августе-сентябре россияне будут осуществлять наибольшее давление, а сейчас они для этого подтягивают резервы,

– подчеркнул Роман Свитан.

В то же время украинским силам нельзя сейчас отвлекаться прежде всего от Донецкого направления, потому что для россиян выгоднее всего сосредоточить силы на Константиновке, потому что она ближе к тылу врага, и южнее Покровска. Также рядом с Константиновкой – Горловка – военный хаб оккупантов, откуда они могут перебрасывать в ее сторону большое количество техники.

К слову, как заметил военный эксперт Владислав Селезнев, ситуация юго-западнее Константиновки остается чрезвычайно сложной. Там россияне имеют определенные продвижения. Также, по его словам, на Новопавловском направлении "формируются тиски оперативного полуокружения" украинских сил и средств".

Однако пока нет четкого понимания, по мнению Селезнева, о намерениях оккупантов: будут ли они двигаться в сторону Константиновки, или продолжат формировать оперативное окружение вокруг Покровско-Мирноградской городской агломерации.