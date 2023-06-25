Недостаточная реакция мира на подрыв ГЭС позволяет оккупантам готовить теракт на ЗАЭС, – Зеленский

Владимир Зеленский провел беседу с премьером Канады. Украинский лидер рассказал Джастину Трюдо, что россияне могут готовить теракт по ЗАЭС после того, как мир недостаточно отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Ведь украинская разведка уже сообщила, что российские захватчики разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Кирилл Буданов предупредил, что ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас.

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Что сказал Зеленский о подготовке россиянами теракта на ЗАЭС

Президент Украины рассказал, что сообщил Джастину Трюдо об актуальной ситуации в поле боя. Также Зеленский сказал, как Украина оценивает попытки мятежа в России и как это может отразиться на войне, которую Путин ведет против нашего государства.

Кроме того, украинский лидер говорил с премьером об угрожающей ситуации, созданной оккупационными войсками на Запорожской АЭС.

Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, партнеры Украины должны продемонстрировать принципиальную реакцию. В частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

Как реагировал мир на подрыв Каховской ГЭС