Россияне готовятся к "финальной битве" за Херсон: как происходит подготовка

Сначала оккупанты анонсировали то, что на правом берегу Херсона каникулы начнутся с 6 октября и будут продолжаться до 21 числа. Поначалу было непонятно, почему именно правый берег. Вчера появилась информация и о каникулах на левом берегу – правда с 15 октября.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета, военный ТРо Сергей Хлань. Он также отметил, что это определенная последовательность действий – объявление каникул можно считать началом эвакуации, для нас принудительная депортация.

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Если сначала, оккупанты заявляли, что будут вывозить наших детей на "каникулы". Это уже сейчас понятно, что вывозить их будут вместе с родителями,

– говорит Хлань.

Также депутат отметил, что вчера появилось видеообращение Сальдо, который просил Россию "обеспечить" перемещение людей.

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"Коллаборанты в Херсонской области пытаются вывезти все ценные вещи, раньше – они вывозили семьи", – резюмирует он.

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