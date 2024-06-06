Будут пытаться прорвать фронт, – Свитан сказал, какое направление важно россиянам

Украина уже третий год ведет активные оборонительные действия против нападения России на наши территории. Враг не прекращает атаковать украинские позиции на линии фронта и намерен продолжать наступательные действия на восточном направлении.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на протяжении всей войны и сейчас россияне ведут активные боевые действия на восточном фронте. Именно на Донецком направлении атаки врага могут привести к прорыву на линии обороны.

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Где наибольшая угроза

По словам Романа Свитана, россияне больше всего давят в районе Очеретино, Карловки и Курахово.

Россияне пытаются перерезать трассу из Константиновки на Угледар. Весь восточный фронт для россиян в последнее время остается первоочередной целью,

– отметил он.

Свитан считает, что российское военное командование поставило своим подчиненным задачу выйти на границы Донецкой области.

Они будут пытаться прорвать там фронт. Резервные силы и средства, которые есть в районе Донецка ждут этого, чтобы выйти на оперативное пространство и продвинуться на несколько десятков километров до Покровска или Доброполья,

– предположил полковник запаса ВСУ.

Другие направления фронта

На Купянском направлении Харьковской области также активизировалось наступление. Враг пытается создать там новые угрозы.

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Роман Свитан отметил, что в Харькове сейчас проще ситуация, ведь россиянам негде взять резервы.

За несколько недель активных боев оккупационные войска значительно уменьшились. Без серьезных пополнений им придется или отступать, или переходить в оборонительные позиции,

– подчеркнул он.

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