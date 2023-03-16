Россияне готовятся возобновить наступление на Угледар, – Генштаб ВСУ

Российское военное руководство после поражения под Угледаром готовится возобновить наступление на город. Оккупанты продолжают подготовку к возобновлению наступления на Угледар.

Соответствующую информацию в вечерней сводке 16 марта сообщил Генштаб ВСУ. В сообщении говорится, что противник "продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар".

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Россияне обстреляли Угледар

Кроме того, в Генштабе ВСУ отметили, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки.

В течение суток вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Невельское, Нетайлово, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

Показываем Угледар на карте боевых действий

На карте DeepStateMAP указано, что возле Угледара у врага сосредоточены:

40 отдельная бригада морской пехоты,

14 отдельная бригада специального назначения,

72 отдельная мотострелковая бригада,

155 бригада морской пехоты.

Силы обороны Украины разгромили россиян под Угледаром

Для попытки штурмовать позиции украинских военных под Угледаром армия России сосредоточила 155 и 40 бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.

Оккупанты пытались как можно активнее применять свои БМ-21 "Град", и стрелять из самоходных огнеметов ТОС-1А "Солнцепек" по наводке из дронов. Для поддержки действий наземных войск были привлечены Ка-52 с управляемыми ракетами "Вихрь" и Ми-28 с ракетами ЛМУР.

Разгром оккупантов под Угледаром был результатом гибких действий наших защитников в обороне и итогом удачных импровизаций.

В британской разведке объяснили, что российские войска "затормозили" возле Угледара в Донецкой области, потому что за предыдущие месяцы понесли там колоссальные потери.

Одним из факторов, спровоцировавших дальнейшие неудачи захватчиков, стало успешное внедрение Украиной дистанционных противоброневых минных систем (RAAM). Часто ВСУ запускали мины позади подразделений оккупантов.

Угледар имеет ключевое стратегическое значение, поскольку на этом направлении расположены железные дороги и другие важные объекты. Из-за важного значения Угледара Россия сконцентрировала значительные силы в этом направлении.