Харьковщину штурмует много пехоты России без бронетехники, – "Острые козырьки"

В Харьковской области российские оккупанты проводят штурмы без бронетехники. Враги пытаются наступать только пехотой.

Подразделение "Острые козырьки" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины рассказало, что бои в Харьковской области не утихают.

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Что говорят бойцы Нацгвардии о ситуации на Харьковщине

Владимир Зеленский рассказал, что продолжаются жестокие оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. В частности, там есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и россияне пытаются в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения.

Бои на Харьковщине не утихают, россияне лезут пехотой без техники и хорошо получают по шапке. Однако не стоит забывать, что и вся техника хорошо работает на Донбассе. Часов Яр штурмуют без конца,

– заявили военные.

Также они рассказывали, что россияне идут большим пехотным количеством почти не используя технику.

Еще накануне, 11 мая, военные рассказали, что из-за большого натиска россиян украинским военным пришлось отойти с некоторых позиций. Военные подразделения объяснили, что россияне умирают пачками, однако одинаково давят и местами достигают успеха.

Сибирский батальон обратился к российским войскам

Военные Сибирского батальона обратились к российским войскам. Они заявили, что командование России использует своих солдат как "пушечное м**о".

Бойцы батальона объяснили, что телами россиян командование оккупантов продолжает заваливать границу Украины за больные амбиции Путина.

Сибирский батальон объяснил, что в них ценят жизнь каждого и призывают российских солдат и офицеров переходить на их сторону.