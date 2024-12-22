Россияне отправились в штурм на пикапах с флагом СССР: в Forbes оценили инцидент под Покровском

Пытаясь захватить как можно больше украинских территорий, Кремль не считается ни с человеческими потерями, ни с техническими. Так, чтобы покрыть нехватку в боевых машинах оккупанты вынуждены использовать гражданские машины.

Недавно разведка Британии подсчитала, что Россия потеряла более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года. На дефицит боевых машин у оккупантов указывает и инцидент, который произошел на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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У Кремля проблемы с производством бронетехники

Пытаясь возместить потерю тысяч единиц бронетехники, российская армия уже давно полагается на небронированную технику – мотоциклы, вездеходы, фургоны и грузовики, которые использует для подвоза пехоты.

Недавно под Покровском российская десантная группа штурмовала украинские позиции на пикапе и седане под советским флагом. Всего во вражеской атаке участвовали семь грузовиков и автомобилей.

Вероятно, это была одна из первых значительных российских атак, когда все транспортные средства были гражданскими моделями.

Это событие говорит о том, что Кремль не может быстро изготавливать достаточно свежей техники, чтобы компенсировать все свои потери на Покровском направлении. Вероятно, российская промышленность создает менее тысячи новых БМП в год. В то же время заканчиваются запасы старой техники времен холодной войны. Один большой склад на 22-й Центральной танковой резервной базе в Костромской области на западе России практически пустой.

Отмечается, что несмотря на значительное преимущество россиян в вооружении и личном составе, украинцам удалось выбить из строя около 2000 их машин, потеряв лишь 500 собственных.

Впрочем, замечает издание, то, что штурм пикапов и седанов провалился, не означает, что общее российское наступление потерпит поражение. Не все вражеские штурмовые группы настолько плохо оснащены. Осуществляя небольшие непрерывные нападения, оккупанты в конце концов обнаруживают и используют слабые места в украинской обороне.

К слову, ранее в Нацгвардии показали кадры неудачной атаки врага на Запорожьи. Там враг бросился в штурм на старых Жигулях.