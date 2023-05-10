Россияне хотели бы убить Зеленского, но не могут: Кулеба ответил, безопасно ли в поезде

Дмитрий Кулеба рассказал, что если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы непременно попробовали. Сотрудники Службы безопасности делают все, чтобы у них не было такой возможности.

Журналисты спросили у Дмитрия Кулебы, почему, по его мнению, россияне не атакуют Зеленского, когда тот находится в поезде.

Пусть пьет меньше водки, – Кулеба ответил на призывы Медведева "ликвидировать Зеленского"

Если бы у России была возможность убить президента, они бы это сделали

Владимир Зеленский путешествует за границу поездом. Журналистов заинтересовало, почему россияне не атакуют поезд, в котором передвигается украинский президент. Дмитрий Кулеба отметил, что неоднократно также задавал себе этот вопрос. Но если бы россияне могли убить Зеленского, они непременно это сделали бы.

Я несколько раз задавал себе этот вопрос, но потом один из сотрудников Службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы можете не беспокоиться, это наша работа". Поэтому я благодарю. Да и вообще, вся железнодорожная система в Украине работала всю войну. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто атаковать движущийся поезд,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы непременно попробовали.

Мы принимаем быстрые и разумные решения и действуем лучше, чем многие ожидали,

– добавил он.

Отметим, что накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал "физически уничтожить" Владимира Зеленского. На его истерические угрозы отреагировал сам Зеленский. Президент сказал, что ему не интересны его угрозы. Он также посоветовал россиянам подумать, как изменить лучшую жизнь в собственной стране.

Россияне уже пытались убить Зеленского