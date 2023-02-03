Россияне не прорывают оборону Угледара, а стремятся оцепить город с двух сторон

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враги продвинулись в близлежащие поселки Угледара, но украинские защитники отбросили их на предыдущие позиции.

Об этом рассказал заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский. Он отметил, что россияне уничтожили город.

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"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", – сказал Вербовский.

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Заммэра отметил, что враг стремится окружить город с двух сторон. По его словам, ситуацию с Угледаром удалось стабилизировать, но она тяжелая.

Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. В город им еще идти километра 2, чтобы выйти хотя бы на окраины города, – объяснил Вербовский.

Он добавил, что в Угледаре остаются около 500 человек. Полицейским удалось эвакуировать из города женщину с тремя детьми. Вербовский отметил, что в городе остаются еще трое детей.

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