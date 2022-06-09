Россияне хотят овладеть Херсонщиной и Николаевом, а потом выйти на Одессу, – Генштаб

9 июня 2022 , 16:54
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Источник:

Media Center Украина

Идут 106 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства, но неспокойной ситуация остается также на Юге.

Несмотря на то, что активных боевых действий в южных регионах российские кафиры не совершают, враг и дальше стремится захватить Николаев, тем самым создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Об этом 9 июня на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.

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Актуальная ситуация на Юге

По словам Громова, сейчас российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону . Враг производит огненное поражение по подразделениям наших защитников и защитниц, сосредотачивая свои усилия на содержании занятых рубежей на Юге нашего государства.

Вместе с тем, отметил представитель управления Генштаба ВСУ, россияне не оставляют попыток возобновить наступательные действия по этим направлениям – вероятно, с целью выхода на административную границу Запорожской области.

Противник рассматривает дальнейшие свои действия, в случае успеха на взятии под полный контроль территорий Херсонской области, овладеть городом Николаевом и таким образом создать благоприятные условия для наступления на Одессу,
– подчеркнул Громов.

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Автор: Сергій Зятюк