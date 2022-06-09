Россияне хотят овладеть Херсонщиной и Николаевом, а потом выйти на Одессу, – Генштаб
Источник:Media Center Украина
Идут 106 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства, но неспокойной ситуация остается также на Юге.
Несмотря на то, что активных боевых действий в южных регионах российские кафиры не совершают, враг и дальше стремится захватить Николаев, тем самым создать благоприятные условия для наступления на Одессу. Об этом 9 июня на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.
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Актуальная ситуация на Юге
По словам Громова, сейчас российские кафиры на Запорожском, Николаевском и Криворожском направлениях ведут позиционную оборону . Враг производит огненное поражение по подразделениям наших защитников и защитниц, сосредотачивая свои усилия на содержании занятых рубежей на Юге нашего государства.
Вместе с тем, отметил представитель управления Генштаба ВСУ, россияне не оставляют попыток возобновить наступательные действия по этим направлениям – вероятно, с целью выхода на административную границу Запорожской области.
Противник рассматривает дальнейшие свои действия, в случае успеха на взятии под полный контроль территорий Херсонской области, овладеть городом Николаевом и таким образом создать благоприятные условия для наступления на Одессу,
– подчеркнул Громов.
Последние новости из региона: коротко
- На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне производят заминирование боеприпасами 50-х годов прошлого века . Кроме того, пытаясь остановить наступление украинских сил в регионе, кафиры строят дополнительные линии обороны и создают заграждения. На захваченных территориях Херсона враг цинично готовится праздновать "день России" .
- К северо-востоку Запорожской области враг опрокинул 30 танков Т-62 с целью поддержки своих операций. Российские кафиры хотят усилить контроль над важной трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов области. Вместе с тем во временно оккупированном Мелитополе россияне осуществляют подготовку к так называемому "референдуму" .
- Криворожский район Днепропетровщины и дальше страдает от вражеских обстрелов. Так, 7 июня кафиры в очередной раз устроили из "Ураганов" по Зелендодольской общине.
- 8 июня в Одессе местные жители снова слышали взрывы . Вместе с тем, официально подтвержденной информации об этом не появилось.
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