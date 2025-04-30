Россияне спешат: экс-сотрудник СБУ предположил замысел врага по Покровскому направлению

Российские оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий на фронте накануне 9 мая. Основные усилия вражеская армия сосредоточила на Покровском направлении.

Осенью 2024 года россияне не смогли захватить Покровск, поэтому сменили тактику. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что враг пытается обойти город с запада и перерезать важную дорогу.

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С чем связана спешка россиян на Покровском направлении

По расчету врага, битва за город Покровск должна была состояться еще в сентябре – октябре 2024 года. Тогда было мощное наступление, и казалось, что решающий штурм вот-вот начнется. Однако, прошло более полугода, а россиянам так и не удалось достичь своей цели, даже несмотря на смену командующего с украинской стороны на этом направлении.

Генерал-майор Михаил Драпатий смог не только стабилизировать ситуацию, но и на отдельных участках сдерживать и даже отражать атаки россиян. Поэтому враг пытается захватить отдельные населенные пункты или части территорий. Иногда 5 квадратных километров, иногда чуть меньше, но наши силы продолжают держать оборону.

Заметим! По мнению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, цель россиян – выход на границу Днепропетровской области.

Возможно, россияне решили, что проще будет не штурмовать сам город Покровск, а обойти его с западной стороны. Через Днепропетровскую область добраться до трассы, которая соединяет Покровск с Павлоградом, и физически перерезать ее. Даже сейчас там активно работают вражеские беспилотники.

Если эту дорогу им удастся перерезать, то город фактически будет отрезан от снабжения: без воды, еды, боеприпасов, без возможности эвакуировать раненых или доставить подкрепление.

Таким образом, по их мнению, город Покровск будет обречен,

– подчеркнул Иван Ступак.

Власти Днепропетровской области уже объявили эвакуацию жителей нескольких поселков, граничащих с линией фронта и расположенных в пределах 12 километров от нее – это зона досягаемости артиллерийских снарядов и дронов-камикадзе.

Бои за Покровск: смотрите на карте