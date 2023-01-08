Уже в Херсон приходили "навсегда": россияне хотят "строить" в области "город на века"
Российские оккупанты заявили, что будут строить на временно оккупированной Херсонщине "город на века". Однако тут же заверили, что якобы не стоит суетиться.
Скорее всего, россияне боятся, что пока в их голове созреют "грандиозные планы", ВСУ уже деоккупируют область, пишет 24 Канал. Однако своей аудитории, привыкшей к пропаганде, им пока что-то нужно врать.
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Что известно о лжи Кремля
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поехал на временно оккупированную часть Херсона и начал выступать для пропагандистских роликов.
Он апеллировал к своей псевдорелигиозности и заявил, что встретился с Сальдо, которого россияне считают так называемым "исполняющим обязанности главы" региона, а в Украине будут судить.
Главной темой стало "строительство нового города", которое необходимо для развития области… Делать надо "на века", чтобы был такой город, где хочется жить, места здесь удивительные и удивительная природа,
– заявил путинский прихвостень Кириенко.
По его данным, этот вопрос якобы нужно решать "ускоренно" и "без суеты".
Политик путинского режима заявил: "Сейчас строители и архитекторы готовятся к началу строительных работ – ранее регион посетил вице-премьер Марат Хуснуллин, который привлек проектные организации для формирования генерального плана".
Однако это пустые слова, ведь весь мир знает, что русские не способны творить – они только разрушают. Так, враги стерли с лица земли по меньшей мере Волноваху, Бахмут, Мариуполь и другие города и села в Украине.
Что раньше оккупанты врали о Херсонщине
- Следует вспомнить, что пропагандисты не раз говорили, что они "пришли навсегда". Но, конечно, это циничная и вполне выдуманная ложь. Еще 11 ноября ВСУ освободили Херсон – единственный областной центр, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.
- Еще в день освобождение Херсона Министерство обороны Украины и Дмитрий Кулеба потролили кремлевскую пропаганду. В частности, министр иностранных дел Украины заявил, что вне зависимости от того, что скажет или сделает Россия, Украина победит.
- В нашем Минобороны тогда потролили Путина и его приспешников, опубликовав видео, которое высмеивает ничтожество враждебной пропаганды: "Когда Россия говорит, что они "здесь навсегда", будьте уверены, что "здесь" может быть только местом их гибели".