Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину: в ВСУ назвали направление атаки

Российские войска активизировали наступательные действия на южном направлении. Оккупанты пытаются прорваться на территорию Днепропетровщины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

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Откуда россияне планируют наступать на Днепропетровщину

Волошин рассказал, что российские войска продолжают активно атаковать на Новопавловском направлении. Всего в течение прошлых и этих суток российские войска провели там 16 штурмовых действий.

Утром тоже он продолжает свои штурмовые действия, потому что он изо всех сил рвется туда, где именно сходятся три области: административная граница Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Враг рвется также зайти на Днепропетровщину с этого южного направления,

– сообщил спикер.

Волошин также добавил, что вчера, 30 апреля, оккупанты провели перегруппировку и сегодня, 1 мая, продолжили с новыми силами проводить штурмы малыми группами пехоты в направлении населенных пунктов Лобково, Степное, Малые Щербаки.

Напомним, что накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска увеличили интенсивность боевых действий, стремясь выйти на границу Днепропетровской области. Он отметил, что несмотря на постоянное давление оккупантов, враг несет постоянные потери и отходит назад.