Цинизм зашкаливает: на форуме в Петербурге похвастались ворованной мелитопольской черешней
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге были созданы стенды с оккупированными территориями Украины. Собственно, вблизи них гостям раздавали ворованную мелитопольскую черешню.
Об этом сообщили российские СМИ. Представители оккупационных властей Запорожья предлагали продукт, который представили как "выращенный в России", передает 24 Канал.
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На форуме хвастаются краденой черешней
На фото можно увидеть черешню, упакованную в красно-белые коробки и бело-зеленые картонные контейнеры в виде стакана. На упаковке можно рассмотреть надписи "отборная черешня", "экопродукт", "мелитопольская черешня" и "выращено в России".
Видно, что организаторы мероприятия гордятся "трофейным" украинским урожаем.
На ПМЭФ раздают мелитопольскую черешню / Фото росСМИ
Путин на форуме выдал очередную порцию бреда: коротко
- Бункерный дед на экономическом форуме рассказал о каких-то абсолютно фантастических "потерях" Украины в войне. Он сказал, что эти потери якобы "состоят как 10 к 1".
- Кроме того, он также позволил себе разбрасываться оскорблениями в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Так, Путин назвал его "позором еврейского народа".
- Путин придумал басню о якобы "уничтожении 5 комплексов Patriot под Киевом". Президент России пригрозил, что якобы может "нажать кнопку" и уничтожить любое здание в центре украинской столицы.
- Кремлевский диктатор также заявил, что первые ядерные заряды якобы уже доставлены на территорию Беларуси. Также Путин в очередной раз упомянул о вопросе создания "санитарной границы" в Украине, если атаки на Россию "будут продолжаться".