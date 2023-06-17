Цинизм зашкаливает: на форуме в Петербурге похвастались ворованной мелитопольской черешней

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге были созданы стенды с оккупированными территориями Украины. Собственно, вблизи них гостям раздавали ворованную мелитопольскую черешню.

Об этом сообщили российские СМИ. Представители оккупационных властей Запорожья предлагали продукт, который представили как "выращенный в России", передает 24 Канал.

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На форуме хвастаются краденой черешней

На фото можно увидеть черешню, упакованную в красно-белые коробки и бело-зеленые картонные контейнеры в виде стакана. На упаковке можно рассмотреть надписи "отборная черешня", "экопродукт", "мелитопольская черешня" и "выращено в России".

Видно, что организаторы мероприятия гордятся "трофейным" украинским урожаем.

На ПМЭФ раздают мелитопольскую черешню / Фото росСМИ

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