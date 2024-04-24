Тактика не срабатывает: в 3-й штурмовой раскрыли, в чем большая ошибка врага
Российские оккупанты отправляют штурмовые группы на бронетехнике ближе к позициям ВСУ. Сейчас украинские защитники могут применять против таких целей, в частности, FPV-дроны. Поэтому на некоторых направлениях россияне пересаживают своих штурмовиков на мотоциклы. Однако такая тактика врага не приносит ему успехов.
Дело в том, что есть определенная дискоммуникация между захватчиками. Такое мнение 24 Каналу озвучил майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.
Смотрите также Враг прорвался в Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю
Оккупанты не передают информацию
Родион Кудряшов отметил, что до сих пор враг не отказался от тактики в виде своих военнослужащих на бронетехнике. Также применяет, в частности, мотоциклы, велосипеды. Можно предположить, что российские военные на бронетехнике или мотоциклах, которые получили поражение от FPV-дронов или из артиллерии, не передают информацию об этом.
То есть следующие подразделения, которые штурмуют со стороны врага, применяют ту же тактику, не зная, к чему она приводит. Поэтому такая дискомуникация, которая в их рядах уже достаточно долго происходит, идет нам на пользу,
– объяснил он.
Что происходит на фронте: последние новости
- ВСУ продолжают удерживать позиции и отражать штурмы противника. В Генштабе ВСУ сообщили, что самыми горячими направлениями на фронте сейчас являются Авдеевский, Бахмутский и Новопавловский.
- За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опровергли сообщения о захвате россиянами поселка Бердичи. Защитники ответили на сообщение о том, что их военные заняли позиции в Очеретино. Они отметили, что информация не соответствует действительности, ведь воины не покидали свои позиции в районе Бердичев.
- Российская армия продолжает наступать на нескольких направлениях фронта, поэтому несет потери в живой силе и технике. В частности, только за минувшие сутки украинские войска ликвидировали 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи воинов.