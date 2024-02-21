Будет похожая ситуация как в Авдеевке, – Свитан назвал стратегические направления для россиян

Российские оккупационные войска активно давят по всей линии фронта, пытаясь выбить украинских военных с занимаемых позиций, которые могут использоваться для весенне-летнего наступления.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан назвал 24 Каналу четыре проблемных направления для россиян на фронте. А также предположил, смогут ли оккупанты захватить Работино и продолжать наступление после Авдеевки.

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Российские оккупанты имеют 4 проблемы – украинские плацдармы, которые могут использоваться нашими воинами для будущего наступления.

Крынки в сторону Крыма. Работино в сторону Токмака. Авдеевское направление в сторону Ясиноватой. Белогоровка в сторону Лисичанска.

Россияне будут пытаться срезать эти вклинения и выбить украинских военных, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.

Будет похожая ситуация как в районе Авдеевки. Россияне будут иметь достаточно сил и средств, в основном – боеприпасов. Мы можем удержаться на плацдармах и с приходом авиации весной – летом провести наступательные действия,

– подчеркнул военный эксперт.

Заметим, без авиации контрнаступление станет маловероятным. Даже видно по россиянам, которые только с помощью авиации смогли разбить укрепрайон Сил обороны и оттеснить их из Авдеевки. Без самолетов и истребителей они не достигли бы успеха.

Может ли Россия захватить Работино

Свитан отметил, что плацдарм у Работино украинские военные смогут удержать при наличии достаточного количества боеприпасов. Если нет – придется выравнивать линию фронта как в Авдеевке. Все будет зависеть от российского давления. Впрочем, вероятно, оно будет менее мощным, чем на Авдеевском направлении.

Плечо поставки боеприпасов из Ростова в Работино в 2,5 раза длиннее, чем из Ростова в Авдеевку. Если дальше, то значит большие проблемы с поставками войск,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, российские оккупанты имеют примерно такое же количество армейцев возле села Работино, как имели вблизи Авдеевки – 50 тысяч солдат. Поэтому удержаться на Запорожском отрезке нам будет легче, чем на Авдеевском.

Может ли Россия наступать после Авдеевки

По словам Свитана, на Авдеевском направлении осталось около 40 тысяч россиян. После захвата города у них остался потенциал, который они однозначно будут использовать. Однако остановиться они могут по 2 причинам:

в Украину прибудет много боеприпасов, военные применяют артиллерию и остановят врага на рубежах;

из-за непрофессионализма командиров среднего звена, которые не умеют развивать широкомасштабные операции.

На узких участках в режиме точечной работы еще могут преобладать. А дальше двигаться, когда фронт почти выровнен, нужно около 10 – 15 километров захватывать. В последнее время таких умений у россиян не предполагалось,

– отметил Роман Свитан.

Также то, что Воздушные силы ликвидировали 6 "сушек" за 3 дня может заставить россиян меньше применять КАБы. Оккупанты будут бояться подойти на авиации и поддерживать наступательные действия наземных войск.

Ласточкино и Орловка – основной укрепленный район "перехвата". Карловка и Очеретино – вторая линия обороны, которая сможет удержать наступление россиян.

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