Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан назвав 24 Каналу чотири проблемних напрямки для росіян на фронті. А також припустив, чи зможуть окупанти захопити Роботине та продовжувати наступ після Авдіївки.

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Російські окупанти мають 4 проблеми – українські плацдарми, які можуть використовуватися нашими воїнами для майбутнього наступу.

Кринки у бік Криму. Роботине у бік Токмака. Авдіївський напрямок у бік Ясинуватої. Білогорівка у бік Лисичанська.

Росіяни будуть намагатися зрізати ці вклинення та вибити українських військових, щоб забезпечити оборону по всій лінії фронту.

Буде схожа ситуація як у районі Авдіївки. Росіяни матимуть достатньо сил та засобів, в основному – боєприпасів. Ми можемо втриматися на плацдармах і з приходом авіації навесні – влітку провести наступальні дії,

– наголосив військовий експерт.

Зауважимо, без авіації контрнаступ стане малоймовірним. Навіть видно по росіянах, які лише за допомогою авіації змогли розбити укріпрайон Сил оборони та відтіснити їх з Авдіївки. Без літаків та винищувачів вони не досягнули б успіху.

Чи може Росія захопити Роботине

Світан наголосив, що плацдарм біля Роботиного українські військові зможуть втримати за наявності достатньої кількості боєприпасів. Якщо ні – прийдеться вирівнювати лінію фронту як в Авдіївці. Все залежатиме від російського натиску. Утім, імовірно, він буде менш потужним, ніж на Авдіївському напрямку.

Плече постачання боєприпасів з Ростова до Роботиного у 2,5 раза довше, ніж з Ростова до Авдіївки. Якщо далі, то значить більші проблеми із постачання військ,

– наголосив військовий експерт.

Крім того, російські окупанти мають приблизно таку саму кількість армійців біля села Роботине, як мали поблизу Авдіївки – 50 тисяч солдатів. Відтак втриматися на Запорізькому відтинку нам буде легше, ніж на Авдіївському.

Чи може Росія наступати після Авдіївки

За словами Світана, на Авдіївському напрямку залишилося близько 40 тисяч росіян. Після захоплення міста у них залишився потенціал, який вони однозначно використовуватимуть. Проте зупинитися вони можуть з 2 причин:

до України прибуде багато боєприпасів, військові застосовують артилерію та зупинять ворога на рубежах;

через непрофесіоналізм командирів середньої ланки, які не вміють розвивати широкомасштабні операції.

На вузьких ділянках у режимі точкової роботи ще можуть переважати. А далі рухатися, коли фронт майже вирівняний, потрібно близько 10 – 15 кілометрів захоплювати. Останнім часом таких умінь в росіян не передбачалося,

– наголосив Роман Світан.

Також те, що Повітряні сили ліквідували 6 "сушок" за 3 дні може змусити росіян менше застосовувати КАБи. Окупанти боятимуться підійти на авіації та підтримувати наступальні дії наземних військ.

Ласточкине та Орлівка – основний укріплений район "перехвату". Карлівка та Очеретине – друга лінія оборони, яка зможе втримати наступ росіян.

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