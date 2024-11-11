Андрющенко рассказал, какие проблемы у россиян в пополнении личного состава

Россияне в последнее время проводят тренировки военных на оккупированных территориях. Учения продолжаются, в частности, на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама, что в Донецкой области, а также в Куликовском в Запорожской области. Но эти полигоны не заполнены полностью.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на этих полигонах проходила тренировка российских контрактников. Также россияне на оккупированных территориях вербуют в свою армию местных жителей. Им приходят сообщения с призывом присоединяться к армии оккупантов на контрактной основе, а также предлагают денежное вознаграждение.

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Неплохие новости

Андрющенко объяснил, что на полигонах отрабатывали слаживание российские новоконтрактники с применением стрелкового оружия и ствольной артиллерии.

Однако это скорее хорошая новость, чем плохая. Нельзя говорить, что этот полигон когда-то тотально не работал. Вся агломерация, начиная от Мариуполя – поселка Мелекино, Белосарайской косы, Ялты, Юрьевки, Урзуфа, Куликовского, Бабах-Тарамы, до Новопетровского полигона, до Бердянска, – все эти базы всегда были заполнены оккупантами,

– отметил он.

Эти полигоны были пустыми только, когда оттренировали и отправляли на фронт подготовленные группы и на их место ехали новые. Однако, по словам Андрющенко, никогда не было такого, чтобы они стояли вместе с теми, кого отвели от линии фронта. Это означает, что новоконтрактников стало меньше, и россияне не насобирали такое количество, чтобы забить эти базы на 100%.

По нашим наблюдениям, высвободилось 30%, которые отвели подразделениям с севера, что были отправлены на ротацию, слаживание и доукомплектование,

– подчеркнул он.

Это свидетельствует о том, что на сегодня россияне, с учетом интенсивности потерь, которые они несут на поле боя, не успевают собирать необходимое количество людей, чтобы пополнять в ноль свой личный состав.

Они теряют на сегодня примерно 40 тысяч единиц личного состава в месяц, а собирают, условно, – 30 тысяч. То есть у них лаг в 10 тысяч солдат. Мы видим его сегодня визуально, в частности, на полигоне в Бабах-Тарама,

– отметил Петр Андрющенко.

Если будет сохраняться такая тенденция, это, по его мнению, довольно неплохо. Это подкрепляет предположение, что 2025 год будет критическим для России, потому что выходит, что человеческий ресурс у них не безграничен.

Прячутся в лесополосе

Кроме того, на спутниковых снимках полигонов можно увидеть расположение оккупантов между Куликовским и Бабах-Тарамой, которое было зафиксировано после поражения расположения врага в районе Бердянска.

Судя по ним, оккупанты теперь размещаются не на базах отдыха, в пансионатах и т.д., а пытаются растянуть свой личный состав по лесополосе, по посадкам, и базироваться там.

Они пытаются избежать удара украинских дронов или ракет. Это действительно затрудняет их поражение и минимизирует потери, потому что кучность там не такая плотная, как на территории, например, базы отдыха. Видимо оккупанты тревожатся, и это довольно неплохо,

– отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

К слову, в оккупированном Мариуполе россияне проводят чистки среди местного населения, а также осуществляют допросы и обыски. Оккупанты совершают это, чтобы запугать людей. Их желание "накрыть город куполом", чтобы прекратить утечку информации о передвижении военной техники, а также тренировок и полигонов.