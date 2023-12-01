Как можно бороться с российскими КАБами: эксперт по авиации назвал 3 метода
Россияне активно используют КАБ для обстрела прифронтовых областей. Эти бомбы значительно дешевле, чем классические ракеты, и имеют среднюю или высокую точность и большую мощность.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Богдан Долинце. Оккупанты имеют большое количество КАБов, в том числе еще советских образцов.
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Использование КАБов
По словам Богдана Долинце, ранее ограниченное количество комплектов для конвертации неуправляемых авиационных бомб в планирующие сокращало их использование. Поэтому россияне наращивают производство соответствующих комплектов, и таким образом использование КАБ растет.
"Эти бомбы зависимы от систем навигации: GPS и ГЛОНАСС. В первую очередь они все заточены под ГЛОНАСС. Россияне используют эти системы из гражданского сектора для наведения планирующих авиабомб", – отметил он.
Богдан Долинце об использовании россиянами КАБов: смотреть видео
Методы борьбы с КАБ
Есть несколько методов борьбы с управляемыми авиабомбами. Синтетический – ввод средств РЭБ, которые сбивают эти бомбы с маршрута или усложняют их попадание в цель. Активное противодействие – уничтожение этих средств системами ПВО. Но небольшая скорость, при которой работают КАБ, и дальность в 50 – 60 километров усложняют возможность сбить их.
"Необходимо использовать очень дорогостоящие комплексы безопасности, которые из соображений безопасности очень близко к линии фронта не подводят", – объяснил проблему эксперт.
Другой вариант борьбы – уничтожение носителей бомб. К сожалению, у России есть большой авиапарк и несмотря на то, что сотни самолетов уже были уничтожены или выведены из строя, оккупанты еще имеют достаточное количество техники.
Поэтому нужно уничтожать аэродромную инфраструктуру. Третье – уничтожение предприятий, производящих эти авиабомбы. Их немного, но без средств дальнего поражения уничтожение этих предприятий невозможно,
– отметил Богдан Долинце.
Значительный вред можно нанести ударными дронами. Но вопрос в их мощности и системности нанесения ударов. Это должно быть на постоянной основе, чтобы оккупанты переместили за сотни километров свой авиапарк.
Враг атакует Украину КАБами: последние новости
- В подвале многоквартирного дома в Торецке нашли неразорванную 500-килограммовую авиабомбу. Она чудом не взорвалась во время атаки, которая произошла 26 ноября.
- В октябре за одну атаку россияне выпустили по Херсонской области 36 авиабомб. В ночь на 22 число они запускали по 2 – 4 бомбы по одному населенному пункту.
- А 4 ноября враг запустил рекордное количество КАБ – 87 единиц. Пострадали прифронтовые населенные пункты.