Выводы сделали мгновенно, – Гуменюк сказала, как действует нервная российская авиация на Юге
Недавно Силам Обороны Украины удалось отминусовать на Юге российские самолеты класса "Су". После этого нервная российская авиация начала действовать несколько иначе.
Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что войска Украины очевидно минимизировали авиационный ресурс врага. На сбитие российских самолетов Су отреагировал и Юрий Игнат.
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Как Россия применяет авиацию на Юге
Гуменюк отметила, что после сбивания российских самолетов на Юге, оккупанты 2 – 3 дня не поднимали авиацию в небо. Потом они начали испытывать другие пусковые рубежи. К тому же один самолет пытался запускать КАБ по побережью, а другой самолет прикрывал его.
Однако и этот опыт был не слишком убедителен для них. Тогда они выпустили 7-8 управляемых авиабомб по побережью и быстро улетели оттуда, потому что не чувствовали себя спокойными,
– отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Как ведет себя тактическая авиация россиян в акватории Черного моря
По ее словам, российских тактических самолетов и над акваторией Черного моря гораздо меньше тоже. Регулярно фиксируется вылет самолетов МиГ-31, но и они держатся подальше от воздушного пространства, которое контролирует Украина своими средствами поражения.
"F-16 также скорректирует их поведение в воздухе", — подчеркнула Гуменюк.
Как она отметила, в то же время россияне усиливают артиллерийский компонент и увеличивают количество обстрелов населенных пунктов. В частности, 2 января в зоне ответственности ОК "Юг" находились более 20 артиллерийских обстрелов населенных пунктов правого берега.
Российская авиация: последние новости
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