"Все копируют в ВСУ": могут ли россияне использовать Starlink без ведома Маска

Главное управление разведки подтвердило использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink. В то же время Илон Маск говорит, что компания SpaceX якобы не продавала их России.

Впрочем часто страна-агрессор получает необходимое оборудование с помощью третьих стран, используя серые схемы. Офицер ВСУ Тарас Березовец сказал 24 Каналу, зачем россиянам внезапно понадобились Starlink.

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Эти игры плохо закончатся

По мнению офицера ВСУ, купить Starlink по серым схемам возможно, а вот использовать их без ведома компании SpaceX точно нет. Ведь работники компании видят каждый терминал, потому что он буквально светится на карте.

Они (работники SpaceX – 24 Канал) могут просто взять планшет и посмотреть карту. Какие бы хитрые схемы по изменению локации не использовали россияне, это все можно вычислять. Если наши специалисты видят, значит американские тем более,

– сказал Березовец.

То есть в этом случае использование россиянами терминалов Starlink можно назвать или преступной халатностью, или сознательным закрыванием глаз. Вполне вероятно, если Маск продолжит эти игры, то для него все может закончиться плохо, ведь это может заинтересовать американские органы и Сенат.

Стоит напомнить, что Илон Маск сорвал операцию украинских морских дронов в оккупированном Крыму, выключив системы их управления, потому что увидел, что беспилотники находятся у Крымского полуострова. Однако сейчас российские оккупанты незаконно используют Starlink.

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Россияне всегда гордились своими "военными разработками" и рассказывали, что якобы России Starlink не нужны, а тут вдруг они появились.

Я думаю, что объяснение очень простое – противник все копирует у ВСУ. Иногда не удачно, а иногда наоборот. Вооруженные Силы Украины известны в мире своей изобретательностью, ведь украинские военные быстро осваивают любую сложную западную технику, а также Украина быстро развивает собственные системы,

– отметил офицер ВСУ.

Starlink сыграли решающую роль во время первой оборонительной операции, которой, кстати, руководил нынешний главнокомандующий Александр Сырский – героическая оборона Киева.

Также ключевую роль терминал спутниковой связи сыграл во время наступательных действий Сил обороны в Харьковской и Херсонской областях. Фактически Starlink был единственной системой бесперебойного обеспечения интернетом передовых контрольных наблюдательных пунктов.

"Конечно, противник не мог пройти мимо этого блестящего кейса и пытается сейчас скопировать. Россияне через серые схемы закупают Starlink", – подчеркнул Березовец.

13 февраля ГУР МО опубликовало новые перехваты разговоров россиян, которые свидетельствуют, что враг закупает терминалы спутниковой связи и все необходимое оборудование в арабских странах.

Украинские разведчики уже работают над системой того, как заглушить вражеские Starlink. Пока речь идет о небольшом количестве терминалов у россиян.

Каким-то образом оккупанты технически обманывают спутники Маска и светятся на картах, как те, что находятся не на оккупированных территориях, а на контролируемой территории. То есть они смогли поменять геолокацию,

– отметил офицер ВСУ.

Он отметил, что украинские военные имеют двухлетний опыт использования Starlink. Несмотря на всю якобы внешнюю простоту, это очень сложная система. Есть много секретов, как их прятать, маскировать, а противник этих нюансов банально не знает. Россияне палятся на этих нюансах.

"Надо в зародыше уничтожить эту инициативу, ведь если Starlink появится в массовом количестве у противника, то это очень опасно для нас", – подытожил Березовец.

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