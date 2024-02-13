Втім часто країна-агресор отримує необхідне обладнання за допомогою третіх країн, використовуючи сірі схеми. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, навіщо росіянам раптово знадобилися Starlink.

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Ці ігри погано закінчаться

На думку офіцера ЗСУ, купити Starlink за сірими схемами можливо, а от використовувати їх без відома компанії SpaceX точно ні. Адже працівники компанії бачать кожен термінал, бо він буквально світиться на мапі.

Вони (працівники SpaceX – 24 Канал) можуть просто взяти планшет і подивитися мапу. Які б хитрі схеми щодо зміни локації не використовували росіяни, це все можна вираховувати. Якщо наші спеціалісти бачать, значить американські тим більше,

– мовив Березовець.

Тобто у цьому випадку використання росіянами терміналів Starlink можна назвати або злочинною недбалістю, або свідомим закриванням очей. Цілком імовірно, якщо Маск продовжить ці ігри, то для нього все може закінчитися погано, адже це може зацікавити американські органи й Сенат.

Варто нагадати, що Ілон Маск зірвав операцію українських морських дронів в окупованому Криму, виключивши системи їхнього управління, бо побачив, що безпілотники перебувають біля Кримського півострова. Однак зараз російські окупанти незаконно використовують Starlink.

Технологічні "інновації" в армії окупантів

Росіяни завжди пишалися своїми "військовими розробками" й розповідали, що начебто Росії Starlink не потрібні, а тут раптом вони з'явилися.

Я думаю, що пояснення дуже просте – противник усе мавпує у ЗСУ. Іноді невдало, а іноді навпаки. Збройні Сили України відомі у світі своєю винахідливістю, адже українські військові швидко опановують будь-яку найскладнішу західну техніку, а також Україна швидко розвиває власні системи,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Starlink відіграли вирішальну роль під час першої оборонної операції, якою, до речі, керував нинішній головнокомандувач Олександр Сирський – героїчна оборона Києва.

Також ключову роль термінал супутникового зв'язку відіграв під час наступальних дій Сил оборони в Харківській та Херсонській областях. Фактично Starlink був єдиною системою безперебійного забезпечення інтернетом передових контрольних спостережних пунктів.

"Звичайно, противник не міг пройти повз цього блискучого кейсу й намагається зараз скопіювати. Росіяни через сірі схеми закуповують Starlink", – наголосив Березовець.

До слова, 13 лютого ГУР МО опублікувало нові перехоплення розмов росіян, які свідчать, що ворог закуповує термінали супутникового зв'язку та все потрібне обладнання в арабських країнах.

Українські розвідники вже працюють над системою того, як заглушити ворожі Starlink. Поки що йдеться про невелику кількість терміналів у росіян.

Якимось чином окупанти технічно обдурюють супутники Маска й світяться на мапах, як ті, що перебувають не на окупованих територіях, а на контрольованій території. Тобто вони змогли поміняти геолокацію,

– зазначив офіцер ЗСУ.

Він зауважив, що українські військові мають дворічний досвід використання Starlink. Попри всю нібито зовнішню простоту, це дуже складна система. Є багато секретів, як їх ховати, маскувати, а противник цих нюансів банально не знає. Росіяни паляться на цих нюансах.

"Треба в зародку знищити цю ініціативу, адже якщо Starlink з'явиться в масовій кількості у противника, то це дуже небезпечно для нас", – підсумував Березовець.

Росіяни використовують Starlink на фронті: що відомо