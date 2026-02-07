Должны противодействовать этой угрозе, – военный раскрыл, что изменилось у врага в последнее время

Ухудшение погодных условий, сильные морозы враг пытается использовать, чтобы продвигаться дальше. В то же время россияне используют свои определенные способности, и это создает много проблем украинским силам.

Об этом 24 Каналу рассказал майор, командир 1030 отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3 армейского корпуса Максим Зайченко, отметив, как изменилась динамика боевых действий за последние несколько месяцев. Также он объяснил, какие важные задачи выполняет его подразделение.

Читайте также В течение 12 месяцев Украина получит "шахедобийки" Tridon Mk2 от Швеции и Дании

Как украинские силы противостоят врагу в воздухе?

Зайченко подчеркнул, что частично противник пытается использовать погодные условия для продвижения. Определенные водоемы и маршруты, которые были ему недоступны осенью и летом, сейчас замерзли, и это открывает для него новые пути продвижения.

Враг наращивает большую активность в воздухе, увеличивая количество беспилотных составляющих. Это тот риск, который существовал еще летом, и мы предвидели, что эта ситуация будет развиваться. Поэтому осуществляем контрдействия и наращиваем свои возможности,

– отметил командир ракетного дивизиона.

В то же время если сравнивать с предыдущими несколькими месяцами, то количество беспилотных средств поражения и разведки увеличиваются. Новые подразделения, которые специализируются именно на этом направлении, заводят, по его словам, свои расчеты в зону ответственности.

Стоит знать. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Силы обороны активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. На отдельных участках фронта около 25% всех боевых столкновений – это наступательные действия именно украинских сил.

"Пехота у противника действительно слабая, поэтому он делает ставку больше на массовость, но это "билет" в одну сторону. Однако осуществление поддержки, сопровождения артиллерийского огня и беспилотных систем действительно на достаточно высоком уровне. Здесь нам есть над чем работать, ведь должны противодействовать этой угрозе, что сейчас возникла", – отметил он.

Также Зайченко акцентировал на сегодняшних главных вызовах для его подразделения. Наибольшую угрозу для пехоты представляют разведывательные и ударные дроны типа Mavic, Autel, FPV, в частности, на оптоволокне, которые работают как на линии боестолкновения, так на глубину до 10 километров.

Наша задача уменьшить нагрузку на нашу пехоту как по прицельности артиллерии противника, так и количества дронов, сопровождающих пехотные группы врага. Мы с этим довольно хорошо справляемся,

– отметил майор ВСУ.

Кроме того, по его словам, подразделение противодействует дронам врага самолетного типа оперативно-тактического уровня – "Орлан", Zala, Supercam, "Ланцет", количество которых постоянно увеличивается. А также скоростным ударным дронам типа "Шахед", "Герань", "Гербера", которые прокладывают свои маршруты через передний край линии обороны, пролетая над украинскими боевыми порядками.

Обратите внимание! Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады зафиксировали резкий рост количества российских штурмовых групп, которые пытаются продвигаться в сторону Лимана. Враг движется волнами, используя большое количество "одноразовой пехоты". В то же время их штурмы активно прикрывают беспилотники.

"Наше подразделение является первым эшелоном противовоздушной обороны страны. Уничтожая эти воздушные угрозы, мы уменьшаем количество дронов, которые пролетают в глубину страны", – подчеркнул Максим Зайченко.

Он добавил, что украинские силы пытаются найти адекватные действия в отношении этих угроз, чтобы несмотря на увеличение нагрузки на ПВО, было достаточное количество средств противодействия.

Как ограничение работы Starlink сказалось на применении врагом БпЛА?