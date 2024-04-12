Россияне испытали межконтинентальную баллистическую ракету: в ряде стран видели странные объекты

Вечером 12 апреля россияне пожаловались, что видят в небе странные вещи. Впоследствии объекты заметили и в других странах. 24 Канал расскажет детали.

Россия 1 марта запустила межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 "Ярс". В ISW считают, что это попытка запугивания, а не демонстрация реальных намерений.

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты из России видели в других странах

В России странные объекты видели жители Астрахани, Волгограда, Оренбурга, Дагестана, то есть южных регионов. Они назвали увиденное чем-то непонятным. И в самом деле, довольно сложно описать следы в небе. Их можно сравнить с силуэтом змеи, которая раскрыла капюшон.

Россияне видели странные объекты в небе: смотрите видео

Впоследствии похожие следы увидели и в ряде других стран. Речь о Грузии, Иране, Ираке и Израиле. Только там зафиксировали объект уже с другого ракурса – он похож на комету.

Россия запустила межконтинентальную ракету, это видели в других странах мира: смотрите видео

Впоследствии минобороны государства-агрессора признало: действительно состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ее запустили с полигона Капустин Яр в Астрахани. Как утверждают в ведомстве, испытания прошли успешно и свидетельствуют о "высокой надежности российских ракет".

Ракетный полигон Капустин Яр создали еще в 1946 году для первых советских баллистических ракет. Там испытывали "Тополь-М" и "Искандер-М".

Где расположен полигон Капустин Яр: показываем на карте

Если взглянуть на карту, становится понятно, почему следы в небе от ракеты видели в Грузии, Ираке, Иране и Израиле.

В чем опасность таких ракет и сколько их в России

Как следует из названия, эти ракеты способны лететь на другой континент и уничтожать объекты на больших расстояниях.

Эксперты Defence Express указывали, что большая часть российского арсенала ядерных боеголовок (1244 единицы) развернута на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) наземного базирования. 810 из них – на ракетах "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

Носителями МБР являются и атомные подводные лодки. Развернуто ориентировочно до 200 межконтинентальных баллистических ракет, на которых стоит всего 992 ядерных боезаряда.

Россияне дважды испытывали межконтинентальную ракету "Сармат", которую на Западе называют "Сатана". Ею угрожают ударить по США, но дальность "Сармата" значительно меньше, чем заявленная в пропаганде.

В конце 2023 года россияне провели запуски ракет "Ярс" и "Булава". По данным украинских разведчиков, испытания провалились, хотя оккупанты отчитались об успехе.