Подоляк потроллил россиян, которые "случайно" задонатили на ВСУ миллионы рублей

Губернатор Кузбасса заявил, что жители региона "наткнулись на мошенников" и с начала года "случайно" перечислили миллионы рублей на дроны для ВСУ. Но в целом это свидетельствует о том, что Россия – не является однородной страной, где все исключительно за то, чтобы уничтожать Украину.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что это – некая "промоция помощи Украине" со стороны странного человека. Он добавил, что, учитывая стоимость российской валюты, то миллионы рублей – это мало. По словам главы Кемеровской области России, спонсировать ВСУ россиян заставили украинские спецслужбы.

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"Мне кажется, что далеко не все делают ошибку, когда финансируют Вооруженные Силы Украины на Кузбассе. В целом это свидетельствует о том, что Россия не является однородной страной, где все исключительно за то, чтобы уничтожать Украину. Постепенно увеличивается процент людей, которые готовы, чтобы Россия имела другой вид. Да, это сложный процесс, и хотелось бы его ускорить", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что накануне полномасштабной войны и сейчас некоторые страны продолжают настаивать, что в стране-агрессоре – "мощные спецслужбы". Мол, они все контролируют и могут проводить любые кампании. Впрочем, они это могут делать в тех странах, которые не готовы им противодействовать максимально жестко. То, что готова делать Украина и уже делает на уровне СБУ и ГУР МО.

Это достаточно активные действия, они приводят к определенным положительным последствиям,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Он добавил, что созданы мощные военные подразделения из граждан России – это РДК и легион "Свобода России". Их модерирует и консультирует украинская сторона. Российские добровольцы активно работают на территории страны-агрессора, доказывая, что есть альтернативная Россия.

"Так же и эти граждане, которые финансируют Украину, закупку дронов, они также говорят о том, что есть альтернативная Россия. Я думаю, что по мере того, как будут развиваться события на линии фронта, мы таких выступлений будем видеть гораздо больше. Но только после того, как уже все будет понятно в этой войне, все будет идти к финалу, какой-то человек выйдет и скажет, мол, "смотрите, это я же реально тоже помогал Вооруженным Силам Украины, я занимался промокампанией по финансированию ВСУ", – отметил Подоляк.

Арест заместителя Шойгу в результате действий ГУР

В стране-агрессоре задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в коррупции. Речь идет о более 1 миллионе рублей.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Сергея Шойгу об этом заранее предупредили.

Иванова отправили в СИЗО на 2 месяца. Его адвокат утверждает, что подзащитного обвиняют только в получении взятки. А слухи о госизмене – якобы ложные.

Источник 24 Канала в ГУР МО сообщил, что задержание заместителя Шойгу – это результат действий украинской разведки. ГУР получило доступ к его документам и конфиденциальной для россиян информации. Расследование против Иванова начали тогда, когда эта информация стала известной в "широких российских кругах".