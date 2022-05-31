Россияне из самолетов Су-30СМ обстреляли позиции ВСУ в Сумской области
31 мая 2022 , 18:46Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские кафиры обстреляли позиции украинских военных с самолетов Су-30СМ в Сумской области.
Враг продолжает штурмовать Сумщину
Об обстреле позиций украинских военных на Сумщине сообщили в оперативной сводке Генштаба. Там также отметили, что враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
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Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы пограничных населенных пунктов,
– говорится в сообщении.
Россияне продолжают обстреливать пограничные границы Сумщины
- Около полуночи враг запустил две ракеты по Белопольской общине Сумской области. При этом самолет находился над территорией России. Сразу после этого россияне начали обстреливать Белопольское общество из САУ.
- Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревское общество, около 10 ударов артиллерии. В обоих случаях обошлось без жертв. В то же время, информацию о разрушениях уточняют.
- Предварительно 30 мая россияне почти час обстреливали из артиллерии приграничные районы Шосткинского района.
- В этот же день они обстреливали украинскую территорию снарядами, начиненными флешетами. Это запретное оружие.
- Кроме того, 30 мая россияне обстреляли территорию Хотинского общества ракетами с кассетными боеприпасами. Они особенно опасны, ведь взрываются не сразу и разлетаются на большие территории. В Сумской ОВА подчеркнули, что остатки от ракет ни в коем случае нельзя поднимать!
- Ежедневно земли Сумщины терпят удары со стороны России. Враги используют минометы, авиацию и САУ.
- В то же время советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что, несмотря на опасность обстрелов, россияне не будут штурмовать область . Захватчики также атакуют артиллерией, авиацией и ракетами. Их целями являются приграничные населенные пункты и инфраструктура.