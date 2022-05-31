Россияне из самолетов Су-30СМ обстреляли позиции ВСУ в Сумской области

Российские кафиры обстреляли позиции украинских военных с самолетов Су-30СМ в Сумской области.

Враг продолжает штурмовать Сумщину

Об обстреле позиций украинских военных на Сумщине сообщили в оперативной сводке Генштаба. Там также отметили, что враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

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Враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы пограничных населенных пунктов,

– говорится в сообщении.

Россияне продолжают обстреливать пограничные границы Сумщины

Около полуночи враг запустил две ракеты по Белопольской общине Сумской области. При этом самолет находился над территорией России. Сразу после этого россияне начали обстреливать Белопольское общество из САУ.

Почти в 3 ночи с территории России также обстреляли Великописаревское общество, около 10 ударов артиллерии. В обоих случаях обошлось без жертв. В то же время, информацию о разрушениях уточняют.

Предварительно 30 мая россияне почти час обстреливали из артиллерии приграничные районы Шосткинского района.

В этот же день они обстреливали украинскую территорию снарядами, начиненными флешетами. Это запретное оружие.

Кроме того, 30 мая россияне обстреляли территорию Хотинского общества ракетами с кассетными боеприпасами. Они особенно опасны, ведь взрываются не сразу и разлетаются на большие территории. В Сумской ОВА подчеркнули, что остатки от ракет ни в коем случае нельзя поднимать!

Ежедневно земли Сумщины терпят удары со стороны России. Враги используют минометы, авиацию и САУ.

В то же время советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что, несмотря на опасность обстрелов, россияне не будут штурмовать область . Захватчики также атакуют артиллерией, авиацией и ракетами. Их целями являются приграничные населенные пункты и инфраструктура.

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