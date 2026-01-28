Пить хотят сейчас: полковник запаса назвал новую цель россиян в Донецкой области
- Россияне пытаются зайти в Райгородок, чтобы получить доступ к каналу Северский Донец – Донбасс.
- Основной целью является восстановление водоснабжения в Донецке, где воды нет уже более полугода.
Россияне активизировали обстрелы Славянска и Краматорска и продвинулись в Васюковке, но главная задача оккупантов – выйти на Райгородок для восстановления канала Северский Донец – Донбасс, потому что в Донецке более полугода нет воды.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что россияне уменьшили наступательные операции, надеясь на давление Трампа в отношении ВСУ.
Почему россияне пытаются зайти на Райгородок?
В поселке Райгородок к востоку от Славянска начинается искусственный водоток Северский Донец – Донбасс.
Их основная задача – восстановить этот канал с четырьмя станциями. С Райгородка через Часов Яр, Торецк, Горловку в Верхнекаменское водохранилище подавались миллионы тонн воды, без которой на Донбассе нормальной жизни никогда не было,
– сказал Свитан.
Воды в Донецке нет с лета 2025 года. Россияне использовали запасы из всех водохранилищ на Донбассе. Неделями нет воды, а когда начались морозы, начали возить бочки. Вода мерзнет и разрывает трубы в домах. К тому же привезенная вода стоит намного дороже.
Оккупанты запустили в водопроводные сети шахтную воду, которая разъедает металл и полностью разрушила водопровод на Донбассе.
Важно! Оккупационные власти в Донецке использует шахтную воду с тяжелыми металлами для бытовых нужд и планирует легализовать это весной, несмотря на риски для здоровья жителей из-за критической нехватки воды.
Почему Россия сворачивает наступление на Славянск и Краматорск?
Россияне уменьшили количество наступательных операций по Славянско-Краматорскому направлению, надеясь на геополитическое давление Трампа на украинские войска.
По словам эксперта, президент США договорился с Путиным вытеснить украинские войска с Донбасса, чтобы Украина сама оттуда ушла.
Поэтому наступательные операции сейчас в основном проводятся на Запорожском направлении. Райгородок оставили, потому что вода нужна, и чем быстрее, тем лучше. Чем закончатся все эти политические процессы – большой вопрос. А российские оккупанты в Донецке пить хотят сейчас, а мы будем их выбивать,
– подытожил Свитан.
Что еще известно о ситуации в Донецкой области?
- На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои – это сейчас один из самых напряженных участков фронта.
- Константиновка в Донецкой области ежедневно подвергается ударам российских войск, в результате чего системно разрушается инфраструктура и фактически уничтожается сам город. Когда-то многолюдная Константиновка превратилась в почти пустое пространство с заброшенными домами, разбитыми автомобилями и оставленными животными.
- В Вооруженных силах Украины опровергли сообщения о якобы захвате российскими войсками села Орехово-Васильевка в Донецкой области.