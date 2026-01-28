Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что россияне уменьшили наступательные операции, надеясь на давление Трампа в отношении ВСУ.

Смотрите также: Россияне готовятся к новому удару, разведка дает информацию об этом, – Зеленский

Почему россияне пытаются зайти на Райгородок?

В поселке Райгородок к востоку от Славянска начинается искусственный водоток Северский Донец – Донбасс.

Их основная задача – восстановить этот канал с четырьмя станциями. С Райгородка через Часов Яр, Торецк, Горловку в Верхнекаменское водохранилище подавались миллионы тонн воды, без которой на Донбассе нормальной жизни никогда не было,

– сказал Свитан.

Воды в Донецке нет с лета 2025 года. Россияне использовали запасы из всех водохранилищ на Донбассе. Неделями нет воды, а когда начались морозы, начали возить бочки. Вода мерзнет и разрывает трубы в домах. К тому же привезенная вода стоит намного дороже.

Оккупанты запустили в водопроводные сети шахтную воду, которая разъедает металл и полностью разрушила водопровод на Донбассе.

Важно! Оккупационные власти в Донецке использует шахтную воду с тяжелыми металлами для бытовых нужд и планирует легализовать это весной, несмотря на риски для здоровья жителей из-за критической нехватки воды.

Почему Россия сворачивает наступление на Славянск и Краматорск?

Россияне уменьшили количество наступательных операций по Славянско-Краматорскому направлению, надеясь на геополитическое давление Трампа на украинские войска.

По словам эксперта, президент США договорился с Путиным вытеснить украинские войска с Донбасса, чтобы Украина сама оттуда ушла.

Поэтому наступательные операции сейчас в основном проводятся на Запорожском направлении. Райгородок оставили, потому что вода нужна, и чем быстрее, тем лучше. Чем закончатся все эти политические процессы – большой вопрос. А российские оккупанты в Донецке пить хотят сейчас, а мы будем их выбивать,

– подытожил Свитан.

Что еще известно о ситуации в Донецкой области?