Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що росіяни зменшили наступальні операції, сподіваючись на тиск Трампа щодо ЗСУ.
Чому росіяни намагаються зайти на Райгородок?
У селищі Райгородок на схід від Слов'янська починається штучний водотік Сіверський Донець – Донбас.
Їхнє основне завдання – відновити цей канал з чотирма станціями. З Райгородка через Часів Яр, Торецьк, Горлівку до Верхньокам'янського водосховища подавалися мільйони тонн води, без якої на Донбасі нормального життя ніколи не було,
– сказав Світан.
Води в Донецьку нема з літа 2025 року. Росіяни використали запаси з всіх водосховищ на Донбасі. Тижнями немає води, а коли почалися морози, почали возити бочки. Вода мерзне і розриває труби в будинках. До того ж привезена вода коштує набагато дорожче.
Окупанти запустили в водопровідні мережі шахтну воду, яка роз'їдає метал і повністю зруйнувала водопровід на Донбасі.
Важливо! Окупаційна влада в Донецьку використовує шахтну воду з важкими металами для побутових потреб і планує легалізувати це навесні, попри ризики для здоров'я жителів через критичну нестачу води.
Чому Росія згортає наступ на Слов’янськ і Краматорськ?
Росіяни зменшили кількість наступальних операцій по Слов'янсько-Краматорському напрямку, сподіваючись на геополітичного тиску Трампа на українські війська.
За словами експерта, президент США домовився з Путіним витіснити українські війська з Донбасу, щоб Україна сама звідти пішла.
Тому наступальні операції зараз в основному проводяться на Запорізькому напрямку. Райгородок залишили, бо вода потрібна, і чим швидше, тим краще. Чим закінчаться всі ці політичні процеси – велике питання. А російські окупанти в Донецьку пити хочуть зараз, а ми будемо їх вибивати,
– підсумував Світан.
Що ще відомо про ситуацію в Донецькій області?
- На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої – це нині одна з найнапруженіших ділянок фронту.
- Костянтинівка на Донеччині щодня зазнає ударів російських військ, унаслідок чого системно руйнується інфраструктура та фактично нищиться саме місто. Колись багатолюдна Костянтинівка перетворилася на майже порожній простір із покинутими будинками, розбитими автівками та залишеними тваринами.
- У Збройних силах України спростували повідомлення про нібито захоплення російськими військами села Оріхово-Василівка на Донеччині.