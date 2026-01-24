Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що через 3 – 5 років на окупованих територіях варто очікувати спалах захворювань через постійний контакт з неочищеною водою.

Як використання шахтної води загрожує здоров’ю?

Окупаційна влада Донецька анонсує відкрите використання шахтної води для водопостачання через критичні проблеми з водою, які тривають понад пів року. Денис Пушилін стверджує, що вода проходитиме очищення для побутового споживання.

По Донецьку та Макіївці розставили величезні пластикові бочки. Частково воду беруть зі штучного декоративного ставка в парку Щербакова.

"Оскільки брати воду більше звідки нема, вони давно використовують шахтну воду, приховують це і намагаються легалізувати. Проби показали, що шахтну воду взагалі не можна використовувати, але її продовжують завозити", – зазначив Андрющенко.

Ситуація погіршилася – води стало ще менше, всі спроби окупантів збільшити водопостачання не спрацювали, тому вони змушені відкрито легалізувати використання шахтної води, інакше води не буде взагалі.

Шахтна вода містить важкі метали, які неможливо очистити домашніми фільтрами чи звичайним хлоруванням на водоканалах. Для очищення потрібен окремий спеціалізований завод з хімічним очищенням, оскільки важкі метали спричиняють хронічні захворювання у людей.

Використання цієї води спричинить спалах онкозахворювань, імунних та інших хронічних невиліковних хвороб – фактично це доб'є всіх, хто залишився. Навіть мити цією водою підлогу небезпечно, бо ми постійно контактуємо з наслідками,

– підкреслив Андрющенко.

Зараз вони виправдовують відсутність води українськими ударами по електричній інфраструктурі, через які зупиняються помпи, але після енергетичного перемир’я цей привід зникне. Тоді їм доведеться або пояснювати відсутність води, або давати шахтну воду.

