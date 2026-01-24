Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что через 3 – 5 лет на оккупированных территориях стоит ожидать вспышку заболеваний из-за постоянного контакта с неочищенной водой.

Как использование шахтной воды угрожает здоровью?

Оккупационные власти Донецка анонсируют открытое использование шахтной воды для водоснабжения из-за критических проблем с водой, которые продолжаются более полугода. Денис Пушилин утверждает, что вода будет проходить очистку для бытового потребления.

По Донецку и Макеевке расставили огромные пластиковые бочки. Частично воду берут из искусственного декоративного пруда в парке Щербакова.

"Поскольку брать воду больше неоткуда, они давно используют шахтную воду, скрывают это и пытаются легализовать. Пробы показали, что шахтную воду вообще нельзя использовать, но ее продолжают завозить", – отметил Андрющенко.

Ситуация ухудшилась – воды стало еще меньше, все попытки оккупантов увеличить водоснабжение не сработали, поэтому они вынуждены открыто легализовать использование шахтной воды, иначе воды не будет вообще.

Шахтная вода содержит тяжелые металлы, которые невозможно очистить домашними фильтрами или обычным хлорированием на водоканалах. Для очистки нужен отдельный специализированный завод с химической очисткой, поскольку тяжелые металлы вызывают хронические заболевания у людей.

Использование этой воды повлечет вспышку онкозаболеваний, иммунных и других хронических неизлечимых болезней – фактически это добьет всех, кто остался. Даже мыть этой водой пол опасно, потому что мы постоянно контактируем с последствиями,

– подчеркнул Андрющенко.

Сейчас они оправдывают отсутствие воды украинскими ударами по электрической инфраструктуре, из-за которых останавливаются помпы, но после энергетического перемирия этот повод исчезнет. Тогда им придется или объяснять отсутствие воды, или давать шахтную воду.

Что еще известно о ситуации на оккупированных территориях?