Россияне пытаются атаковать только что освобожденное Урожайное, но безуспешно

Украинские военные накануне, 16 августа, освободили Урожайное Донецкой области. Враги пытаются контратаковать, однако им ничего не удается.

Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center рассказал, что поддержку штурмовых действий Вооруженных Сил Украины при освобождении Урожайного обеспечили нацгвардейцы.

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Что происходит в районе Урожайного

В настоящее время (подразделения Нацгвардии – 24 Канал) закрепились на достигнутых рубежах и отражают контратаки штурмовых групп противника, которые пытаются вернуть утраченное положение,

– заявил полковник.

По словам Николая Уршаловича, бойцы Национальной гвардии провели зачистку и разминирование территории населенного пункта.

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Кроме того, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления", "Спартан" и "Красная калина" продолжили развивать успех в составе ударных группировок Сил обороны.



Освобожденное Урожайное / Скриншот с карты DeepState

Как сейчас обстоит ситуация вокруг Урожайного: смотрите на карте DeepState

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