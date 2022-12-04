Навоевался: россияне кувалдой казнили зека из-за массового дезертирства в его роте

Российских оккупантов ликвидируют не только ВСУ, но и сами россияне. В частности, захватчики могли жестоко убить завербованного зека из-за большого количества дезертиров в его роте.

Вагнеровцы завербовали Виктора Севальнева в тюрьме. Он согласился поехать на войну, потому что раньше на ней погиб его сын. Историю оккупанта описали российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Сначала – награды, а потом – кувалдой по голове: как россияне поступают со своими же

Севальнев воевал в Чечне, поэтому его назначили руководить ротой россиян в Луганской области. Сначала зека даже наградили за работу, а уже в ноябре его роту разгромили Вооруженные Силы Украины. Часть оккупантов погибла, а другая – сбежала с фронта.

Севальнев получил ранение и находился в госпитале. Он позвонил жене и рассказал, что его везут на расстрел свои же. Оккупант жаловался, что солдаты для руководства государства-агрессора просто "расходный материал". Сам зек войну представлял себе по-другому и даже хотел вернуться в колонию, но его не отпускали.

Через несколько дней жене Севальнева сообщили, что ее муж погиб на войне. Однако при осмотре тела у погибшего обнаружили следы ударов по голове. Они напоминали удары от кувалды.

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В ЧВК "Вагнера" открестились от убийства захватчика. В то же время российские правозащитники предполагают, что зек мог быть в другой ЧВК, использующей такие же методы, как и вагнеровцев.

Россияне используют зэков как живое мясо

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что в районе Бахмута россияне посылают зеков в бой без касок и бронежилетов. За спинами сотен смертников скрываются кадровые русские военные. Ермак считает, что государство-агрессор хочет завалить ВСУ горами тел. Иначе захватить Бахмут враг не может.