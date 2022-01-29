Россияне – в лидерах: пограничники рассказали, кого не пропускали в Украину в 2021

В 2021 году пограничники не пропустили через украинскую границу 46 тысяч граждан, из них иностранцев – 31 тысяча. Лидерами стали россияне, они получили 7 тысяч отказов.

В Госпогранслужбе рассказали, что в течение прошлого года на границе наблюдали увеличение пассажиропотока. Движение пассажиров по сравнению с 2020 годом выросло на 18% и составило 39 миллионов человек.

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В пересечении украинской границы отказали 46 тысячам граждан

Во время мероприятий пограничного контроля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске через границу около 46 тысячам человек, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом году,

– рассказали пограничники.

Количество иностранцев, которых не пропустили, составило почти 31 тысячу.

Каковы главные причины отказов для иностранцев:

карантинные ограничения,

неподтверждение цели поездки в нашу страну.

Главные причины отказов для украинцев:

недействительные документы,

отсутствие поручения родителей,

запрет выезда за пределы страны.

Больше всего в пересечении границы отказывали россиянам. Их количество выросло в 2,5 раза и составило больше 7 тысяч человек. Также возросло количество отказов гражданам Молдовы – более 5 300 человек.

Также часто отказывали гражданам Индии – 1 435, Румынии – 1 399, Польши – 1 319, Египта – 1 114, Беларуси – 765.

Между тем значительно снизилось количество граждан Израиля, которые были не пропущены в Украину.

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Последние случаи, когда россиян не пропускали через границу: