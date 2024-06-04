Бумажный Starlink, деревянные Patriot, гаубица Д-20 из труб и шин: как волонтеры обманывают россиян
Источник:The Times
Американские журналисты рассказали историю успешной волонтерской инициативы. Люди делают макеты оружия, чтобы ввести россиян в заблуждение. В результате захватчики бьют по макету гаубицы, а настоящая убивает их из-за деревьев.
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Россия месяц пытается уничтожить макет гаубицы и тратит кучу денег на это
Волонтеры создали макет советской гаубицы Д-20 из дренажных труб, шин от грузовиков и пустых канистр из-под бензина. А чтобы было еще убедительнее, рядом поставили медленно горящие свечи. Таким образом, в тепловизор оккупанты действительно видят оружие, горячее после выстрелов.
Судя по фото, волонтеры поработали на славу.
Россияне пытаются уничтожить Д-20 уже месяц. И тратят кучу денег на это. Журналисты приводят данные: снаряды 122 миллиметра стоят тысячу долларов, а один боеприпас для "Ланцета" может стоить 35 тысяч долларов. Все эти средства буквально пускают на ветер, тщетно пытаясь уничтожить макет.
А настоящая Д-20 совсем рядом, спрятана за деревьями. Она действительно уничтожает врага, поэтому можно говорить об успехе такой инициативы.
Кто создает макеты оружия в Украине
Гаубица стоит на Востоке Украины. Но сделали ее на Западе. Михаил Роман, который возглавляет волонтеров, говорит, что захватчики могут стрелять сколько угодно – "это ничего не изменит".
Он называет их идею с гаубицей триумфальной. И радуется, когда оккупантам все же удается уничтожить их макеты, ведь настоящее оружие не нашли. А значит удалось сохранить несколько жизней.
Кроме гаубиц, изготавливают и другие приманки. Например, скоро на фронт поедут сотни макетов антенн Starlink из папье-маше. В планах – создать деревянный Patriot. Можно только предположить, сколько ракет оккупанты потратят на эту ненастоящую ПВО.
Но, конечно, Украине было бы хорошо иметь и настоящее оружие. Михаил говорит, что россияне до сих пор преобладают в вооружении 10:1.
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