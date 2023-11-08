Оккупанты выключают свет и минуют инфраструктуру: ситуация на левом берегу Херсонской области

Вероятно, враг уже начинает готовиться к уходу из оккупированной части Херсонской области. Оккупанты заминировали объекты критической инфраструктуры – так же было год назад, когда они отходили с правого берега.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Информацию о минировании подтвердили в ГУР днем раньше.

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Россияне к "чему-то" готовятся

Александр Толоконников рассказал, что сейчас россияне на левом берегу Херсонщины выключают мобильную связь. Российские операторы пользуются украинскими башнями мобильной связи. Так зафиксированы минирования критической инфраструктуры.

Есть минирование всего этого. Мы это видели год назад здесь (в Херсоне – 24 Канал) примерно, когда они отходили, они все заминировали, потом взорвали,

– рассказал спикер ОВА.

Он вспомнил, что когда ВСУ зашли на освобожденную Херсонщину, там не было ничего – ни электричества, ни газа, ни водоотвода, ни отопления. Украина готова быстро восстановить все коммуникации во второй раз, когда освободят левый берег. По словам Толоконникова, нет сомнений в том, что россияне решат использовать взрывчатку.

Какая ситуация на фронте