Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Інформацію про мінування підтвердили у ГУР днем раніше.

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Росіяни до "чогось" готуються

Олександр Толоконніков розповів. що станом на зараз росіяни на лівому березі Херсонщини вимикають мобільний зв'язок. Російські оператори користуються українськими вежами мобільного зв'язку. Так зафіксовані мінування критичної інфраструктури.

Є мінування всього цього. Ми це бачили рік тому тут (у Херсоні – 24 Канал) приблизно, коли вони відходили, вони все замінували, потім підірвали,

– розповів речник ОВА.

Він пригадав, що коли ЗСУ зайшли на звільнену Херсонщину, там не було нічого – ні електрики, ні газу, ні водовідведення, ні опалення. Україна готова швидко відновити усі комунікації вдруге, коли звільнять лівий берег. За словами Толоконнікова, немає сумнівів у тому, що росіяни вирішать підірвати вибухівку.

Яка ситуація на фронті