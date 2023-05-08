Массированный обстрел может быть в ночь на 9 мая, – Свитан сказал, насколько готова ПВО

Россияне имеют нездоровое отношение к знаковым датам, согласно с которыми разрабатывают часто неэффективные военные стратегии. Поэтому существует огромная вероятность, что враг может нанести в ночь на 9 мая массированный ракетный удар по мирным городам Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, насколько сейчас защищено украинское небо.

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По словам Свитана, против иранских дронов "Шахид" ПВО работает почти со стопроцентной эффективностью. Однако проблема заключается в том, что во время их сбития они все равно успевают взрываться. Вместо этого крылатые ракеты после уничтожения взрываются не всегда.

По ракетам у нас 75 – 85% уничтожения. Но даже если общее количество ракет будет примерно 50, то 5 – 7 ракет могут пройти, поэтому точно нельзя игнорировать сигналы тревоги. Какое бы у нас ни было ПВО, несколько ракет точно могут пройти,

– подчеркнул военный.

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Россияне могут ударить на 9 мая

Свитан убежден, что на 9 мая ракетный удар будет точно, в том числе с использованием ракет "Кинжал", но они будут направляться не туда, где предположительно стоит ПВО Patriot.

Они могут выбрать гораздо более дальнюю цель, чтобы реабилитироваться "и ударить в сарай или сельский туалет", где точно не стоит серьезная система ПВО.

Украинцам нужно быть осторожными и ни в коем случае не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь россияне затаили обиду из-за сбиваниея их ракеты "Кинжал" и якобы "удару" по Кремлю, убежден военный эксперт.

Россияне имеют до 50 ракет "Кинжал", однако Patriot может не сбить их, если они будут лететь вне радиуса его действия, подчеркнул летчик-инструктор.

Впереди нас могут ждать проблемы, связанные с этими ударами, и скорее всего это будет этой ночью,

– резюмировал Свитан.

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