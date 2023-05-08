Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, наскільки нині є захищеним українське небо.

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За словами Світана, проти іранських дронів "Шахід" ППО працює майже зі стовідсотковою ефективністю. Однак проблема полягає в тому, що під час їхнього збиття, вони все одно встигають вибухати. Натомість крилаті ракети після знищення вибухають не завжди.

По ракетах у нас 75 – 85% знищення. Але навіть, якщо загальна кількість ракет буде приблизно 50, то 5 – 7 ракет можуть пройти, тому точно не можна ігнорувати сигнали тривоги. Яке б в нас не було ППО, кілька ракет точно можуть пройти,

– підкреслив військовий.

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Росіяни можуть вдарити на 9 травня

Світан переконаний, що на 9 травня ракетний удар буде точно, зокрема із використанням ракет "Кинджал", але вони прямуватимуть не туди, де імовірно стоїть ППО Patriot.

Вони можуть вибрати набагато дальшу ціль, аби реабілітуватися "і вдарити в сарай чи сільський туалет", де точно не стоїть серйозної системи ППО.

Українцям потрібно бути обережними і в жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже росіяни затаїли образу через збиття їхньої ракети "Кинджал" і нібито "удар" по Кремлю, переконаний військовий експерт.

Росіяни мають до 50 ракет "Кинджал" однак Patriot може не збити їх, якщо вони летітимуть поза радіусом його дії, наголосив льотчик-інструктор.

Попереду нас можуть чекати проблеми пов'язані з цими ударами, і скоріше за все це буде цієї ночі,

– резюмував Світан.

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