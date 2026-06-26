Не хотят этого делать: Андрющенко назвал единственный способ, которым россияне могут покинуть Крым

Ситуация в оккупированном Крыму становится всё более сложной для россиян. Однако оккупанты могут решить эту проблему при определённых условиях.

Об этом "24 Каналу" рассказал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко, объяснив, как россияне своими действиями создали условия для блокады Крымского полуострова. Также оккупационные власти в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации с целью "урегулирования экономических вопросов".

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Оккупанты сами устроили блокаду

Андрющенко подчеркнул, что Украина физически не может блокировать оккупированный Крымский полуостров. Ни одного украинского военного или полицейского нет на сухопутном коридоре в Крым или на Крымском мосту.

"Мы не можем блокировать, потому что определение "блокады" предполагает, что это должно быть какое-то физическое ограничение, окружение. Поэтому это не блокада, а неспособность россиян гарантировать безопасность мест, которые они оккупировали. Это они устроили блокаду, и это их выбор", — пояснил он.

Андрющенко прокомментировал ситуацию в оккупированном Крыму: смотрите видео

На самом деле решение этой проблемы существует. Россия может обратиться к Украине и попросить, например, через Красный Крест организовать "зеленый коридор", чтобы вывезти россиян из Крыма. Это можно сделать, по его мнению, через порт в Керчи, Феодосии, Севастополе. Но для этого нужно договариваться с Украиной, а россияне не хотят этого делать.

То же самое касается гуманитарных грузов. Ситуация, когда на трассах на оккупированных территориях горят российские грузовики, связана с тем, что противник продолжает маскировать свои военные перевозки под гражданские грузы. Это впоследствии подтверждалось, как считает руководитель Центра изучения оккупации, при разборке этих пораженных грузовиков. Например, россияне перевозили в них ракеты ПВО.

Однако я бы на месте украинских властей нашёл способ передать России информацию: если она обратится к Киеву, он готов обеспечить ей "зелёный коридор" на сутки для оказания гуманитарной помощи — бензина, продуктов, лекарств, но в сопровождении Красного Креста. И посмотреть, что будет дальше,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации заметил, что россияне тогда будут вынуждены на это реагировать — высмеивать, как они всегда делают, опровергать, что-то ещё говорить. А крымчане это услышат, особенно те, кто хотел, чтобы пришел "русский мир", и тогда они будут "наслаждаться" тем, как это будут комментировать оккупационные власти Крыма. Нужно их провоцировать, уверен Андрющенко, как можно сильнее в информационном поле.

Добавим, что Владимир Зеленский подчеркнул, что операция, которую Украина проводит в оккупированном Крыму, четко просчитана. Президент считает, что её ход доказывает, что Украина оперативно обеспечит условия, при которых россияне будут вынуждены выбрать мир. Однако, по его словам, всё будет зависеть от решения партнёров.