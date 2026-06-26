Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пояснивши, як росіяни своїми діями створили умови для блокади Кримського півострова. Також окупаційна влада у Криму та Севастополі запровадила режим надзвичайної ситуації задля "впорядкування економічних питань".

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Окупанти самі влаштували блокаду

Андрющенко наголосив, що Україна не може фізично блокувати окупований Кримський півострів. Жодного українського військового, поліцейського немає на сухопутному коридорі в Крим або на Кримському мості.

"Ми не можемо блокувати, бо визначення "блокади" передбачає логіку, що це має бути якесь фізичне обмеження, оточення. Тому це не блокада, а нездатність росіян гарантувати безпеку місць, які вони окупували. Це вони влаштували блокаду, і це їхній вибір", – пояснив він.

Андрющенко прокоментував ситуацію в окупованому Криму: дивіться відео

Насправді рішення цієї проблеми існує. Росія може звернутися до України і попросити, наприклад, через Червоний Хрест зелений коридор, щоб вивезти росіян з Криму. Це можна зробити, на його думку, через порт у Керчі, Феодосії, Севастополі. Для цього потрібно домовлятися з Україною, але росіяни не хочуть цього робити.

Теж саме стосується гуманітарних вантажів. Ситуація, коли на трасах на окупованих територіях палають російські фури, пов'язана з тим, що противник продовжує маскувати свої військові перевезення під цивільні вантажі. Це потім підтверджувалося, як вважає керівник Центру вивчення окупації, коли ці уражені фури розбирали. Наприклад, росіяни перевозили у них ракети ППО.

Проте я б на місці української влади знайшов спосіб передати Росії інформацію: якщо вона звернеться до Києва, він готовий забезпечити їй зелений коридор на добу для надання гуманітарної допомоги – бензину, продуктів, ліків, але у супроводі Червоного Хреста. І подивитись, що буде далі,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що росіяни ж тоді будуть змушені на це реагувати – висміювати, як вони завжди роблять, спростовувати, ще щось казати. А кримчани це почують, особливо ті, які хотіли, щоб прийшов "рускій мір", і тоді вони "насолоджуватимуться" тим, як це коментуватиме окупаційна влада Криму. Треба їх провокувати, впевнений Андрющенко, якомога сильніше в інформаційному полі.

Додамо, що Володимир Зеленський наголосив, що операція, яку Україна здійснює в окупованому Криму, є чітко прорахованою. Президент вважає, що її хід доводить, що Україна оперативно забезпечить умови, коли росіяни будуть змушені обрати мир. Проте, за його словами, все залежатиме від рішення партнерів.