Вместо "хлопкового" Крыма – Дагестан: напуганные россияне сменили места для отдыха на майские
Постоянный "хлопок" в Крыму заставил россиян выбрать для себя более безопасные места для отдыха на майские праздники. В частности, вместо временно оккупированного украинского полуострова они выбирают ехать в Дагестан.
Об этом свидетельствуют данные опроса российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха. Об изменениях рассказали в ряде прокремлевских СМИ, сообщает 24 Канал.
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Россияне не хотят ехать в "хлопковый" Крым
Россияне еще 2 года назад толпами ехали по праздникам в Крым. Временно оккупированный украинский остров на протяжении 8 лет даже заметно опережал по популярности Сочи.
Однако полномасштабное вторжение в Украину заставило их изменить свои предпочтения. Теперь граждане страны-террористки выбирают для отдыха на майские праздники более безопасную российскую глубинку. Ведь "хлопок" может наведаться совсем неожиданно и придется поспешно паковать вещи, рассказывая, как ты не хочешь уезжать из Крыма.
Самыми желанными направлениями для отдыха россиян на майские праздники стали Калининград, Санкт-Петербург и Дагестан.
По итогам опроса, в котором приняли участие более 4,8 тысячи человек, за Калининград проголосовали 20% респондентов, за Санкт-Петербург – 14%, за Дагестан – 13%,
– говорится в сообщении.
Также в список самых желанных мест вошли:
- Кисловодск – 11%,
- Сочи – 10%,
- Алтай – 9%,
- Казань – 8%,
- Карелия – 8%,
- Москва – 4%,
- Адыгея – 3%.
Кроме того, опрошенные сервисом россияне выбрали для своего отдыха и другие удаленные от "хлопка" части России. В частности, Нижний Новгород, Суздаль, Башкортостан, Волгоград, Пермь, Владивосток, Урал, Байкал и Карелию.
"На эти майские праздники у россиян очень высок спрос на поездки по России и странам ближнего зарубежья. Если сравнивать с прошлогодними каникулами, он вырос примерно на 20%", – рассказал основатель российского сервиса онлайн-бронирования жилья Юрий Кузнецов.
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"Хлопок" в Севастополе: коротко
- Ночью 29 мая неизвестные беспилотники попали в российскую нефтебазу во временно оккупированном Севастополе. В результате в Казачьей бухте вспыхнул большой пожар.
- Казачья бухта расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Самое интересное, что городской аэродром находится в 2 километрах от атаковавшейся нефтебазы.
- Местные жители активно распространяли фото и видео с места происшествия. На них был виден огромный столб черного дыма.